O Sassuolo e o Milan empataram em 1 a 1 neste domingo, 11, no Mapei Stadium, em Reggio Emilia, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Italiano 2026/27. Em um confronto onde os visitantes tiveram maior controle da posse de bola, os gols saíram apenas na etapa final, definindo a igualdade no placar.

Substitutos participam dos gols

O Milan, comandado pelo técnico Ruben Amorim, terminou a partida com 59% de posse de bola e exigiu trabalho do goleiro adversário. A. Murić, do Sassuolo, precisou fazer cinco defesas ao longo do jogo para conter as investidas, já que o time visitante acertou seis finalizações no alvo.

O zero saiu do placar aos 63 minutos. Luka Modrić, que havia entrado no intervalo na vaga de Pervis Estupinan, deu a assistência para Adrien Rabiot marcar o gol do Milan.

Resposta rápida e situação na tabela

A vantagem milanista durou pouco. Apenas cinco minutos depois, aos 68, Cas Odenthal balançou as redes e empatou para o Sassuolo. O autor do gol dos donos da casa também veio do banco de reservas, tendo substituído Fedde Leysen ainda aos 26 minutos do primeiro tempo.

O jogo seguiu disputado, refletido no número de faltas (12 a 10 para o Sassuolo) e nos cartões amarelos: foram quatro para o Milan e um para a equipe mandante.

Com o resultado, o Milan chega a 12 pontos e permanece na 4ª colocação, mantendo sua invencibilidade no torneio com três vitórias e três empates. O Sassuolo, que somava sete pontos antes do apito inicial, agora tem oito e ocupa o 10º lugar na tabela.

O próximo compromisso do Milan será na quinta-feira, 15, contra o RB Salzburg, pela Uefa Europa League. Já o Sassuolo volta a campo na sexta-feira, 16, para enfrentar o Frosinone, pelo Campeonato Italiano.