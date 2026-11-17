O meio-campista Mateus Fernandes, do Tottenham, valorizou o trabalho desenvolvido pelo técnico Jorge Jesus durante a preparação da seleção de Portugal para o confronto diante do País de Gales. Confronto ocorre nesta terça-feira, 17, e é válido pela Nations League.

Mesmo sem ter entrado em campo na rodada passada, o jovem meia destacou a absorção do modelo tático implantado pela comissão técnica de Jorge Jesus como passo indispensável para ganhar minutos na equipe nacional.

“O objetivo desde o primeiro dia é estar com o professor, aprender quais são as nuances táticas que ele tenta implementar e também conhecer um pouco mais os meus colegas e as qualidades que têm, para depois, quando tiver a oportunidade de jogar, mostrar o meu valor. Apesar de não ter estado presente em campo no último jogo, aprendi muito na parte tática. Para jogar nesta Seleção é preciso já ter uma base e saber muito bem as nuances ofensivas e defensivas. Sinto que aprendi muito ao longo desta semana com o professor”, afirmou.

Reação após derrota para a Dinamarca e alerta contra os galeses

Sobre a postura do elenco após o revés diante dos dinamarqueses, Mateus Fernandes reforçou o discurso de recuperação liderado pelo zagueiro Rúben Dias e projetou uma partida física diante dos donos da casa — que já não têm chances de deixar a quarta colocação do grupo, mas contam com diversos atletas habituados ao ritmo da Premier League.

“Em uma seleção grande, quando se tem um momento menos bom, a melhor hora para reagir é o próximo jogo. Estamos entusiasmados para jogar aqui; vai haver um bom ambiente, e é um contexto positivo para todos mostrarem qualidade e vencermos”, avaliou o meia, antes de alertar para as características do adversário: “Temos de fazer o nosso trabalho, estar conscientes de que vamos precisar lutar, ganhar as segundas bolas e vencer os duelos, porque o jogo do País de Gales passa muito pelo jogo direto e pelas segundas bolas”.

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Adaptação ao Tottenham e elogios a Ben Davies

Vivendo boa fase no futebol inglês, o meio-campista também comentou as declarações positivas feitas recentemente pelo zagueiro galês Ben Davies, seu companheiro de clube no Tottenham, sobre sua rápida adaptação à equipe londrina.

“Eu não sabia que o Ben tinha dito isso. Antes de ser um grande jogador, é uma grande pessoa e um grande profissional. Já soma muitos anos de Premier League, que é o futebol no mais alto nível, e permanecer em um clube como o Tottenham por tanto tempo prova isso. Ele me acolheu muito bem, sempre tentou me integrar ao elenco e mostrar as nuances da equipe e o que é o clube. É um jogador por quem tenho muito carinho e procuro estar sempre perto dele para aprender no dia a dia”, concluiu.