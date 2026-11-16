A derrota de Portugal por 4 a 1 diante da Dinamarca, no último sábado, dia 14, pela Liga das Nações, foi considerada merecida por Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo. Em declarações nesta segunda-feira, 16, ela admitiu satisfação com o resultado e acusou o ambiente da equipe de faltar com o devido respeito ao atacante.

O que disse Dolores Aveiro sobre a homenagem?

O confronto disputado no Estádio Municipal de Braga representou o primeiro compromisso da seleção portuguesa desde o anúncio da despedida internacional de Cristiano Ronaldo. No aquecimento e na entrada em campo, os atletas usaram camisas com o número 7 em tributo ao ex-capitão, mas o formato da reverência gerou descontentamento público na família do jogador.

“A homenagem deveria ter-lhe sido prestada na sua presença, não sem ele”, afirmou Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo, em declarações à imprensa em evento no Sporting. Ela completou que o filho teria sido enganado durante a condução de seu desligamento da equipe nacional.

Qual é o cenário entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus?

O encerramento da trajetória do atacante na seleção portuguesa ocorreu em meio a desentendimentos públicos com o técnico Jorge Jesus. Questionada em Lisboa sobre a relação com o comandante da equipe nacional, a matriarca foi ríspida e ressaltou que o Sporting Clube de Portugal saberá preparar as honrarias adequadas à carreira do atleta formado em suas categorias de base.