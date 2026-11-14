O primeiro jogo oficial de Portugal após a aposentadoria de Cristiano Ronaldo da seleção terminou com um revés amargo. Já classificada para as quartas de final, a equipe lusa foi surpreendida pela Dinamarca neste sábado, 14, no estádio Municipal de Braga, e perdeu por 4 a 1 em duelo válido pela 5ª rodada da Liga A da Uefa Nations League.
O resultado quebra o aproveitamento de 100% dos donos da casa no torneio, enquanto os dinamarqueses conquistam uma vitória crucial na briga pelas primeiras posições do Grupo D.
VAR entra em ação e Dinamarca sai na frente
A partida começou em ritmo lento, com as duas equipes se arriscando pouco sob o clima nublado de Braga. A seleção portuguesa, que homenageou Cristiano Ronaldo com um novo design na camisa 7 vestida por Carlos Forbs, teve a melhor chance aos 37 minutos, quando João Félix recebeu passe de Bruno Fernandes e finalizou em cima do goleiro Hermansen.
A resposta nórdica foi imediata. Aos 38, Hojlund chegou a balançar as redes, mas o lance foi anulado por impedimento. Pouco depois, o VAR chamou o árbitro para revisar um toque no braço de Rúben Dias dentro da área. Pênalti confirmado e convertido com força pelo capitão Pierre-Emile Højbjerg aos 43 minutos, abrindo o placar.
Hojlund brilha e nórdicos ampliam a vantagem
Na volta do intervalo, a Dinamarca precisou de poucos minutos para encaminhar a goleada. Aos quatro minutos da etapa final, Isaksen foi lançado na direita e tocou para a área; Damsgaard jogou para o meio e encontrou Rasmus Hojlund livre para marcar o segundo.
O atacante estava inspirado e, aos 12 minutos, recebeu na frente, driblou Renato Veiga e bateu no canto esquerdo de Diogo Costa para fazer o terceiro. Com os dois tentos, Hojlund chegou a seis gols na competição.
Goleada consolidada e gol de honra no fim
Mesmo com as alterações promovidas pelo técnico Jorge Jesus e a maior posse de bola (52%), Portugal não conseguiu conter a eficiência visitante, que somou 17 finalizações no jogo.
Aos 30 minutos, Mathias Jensen, que havia saído do banco, cobrou falta na área e o zagueiro Joachim Andersen subiu mais que a marcação para testar para o fundo das redes, transformando a vitória em goleada.
Nos acréscimos, aos 48, os donos da casa descontaram: Carlos Forbs cruzou, João Neves finalizou, Hermansen espalmou e Bernardo Silva aproveitou o rebote para fechar o marcador.
Com o resultado, Portugal permanece com 12 pontos em cinco jogos, somando agora quatro vitórias e uma derrota no torneio. Já a Dinamarca chega a nove pontos, acumulando três vitórias e duas derrotas. As duas seleções voltam a campo na próxima terça-feira, 17 pela Nations League. Portugal enfrenta o País de Gales, enquanto a Dinamarca joga contra a Noruega.