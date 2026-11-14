A Hungria conquistou uma importante vitória fora de casa neste sábado, 14, ao superar a Geórgia por 2 a 0, na Boris Paichadze Dinamo Arena, em Tbilisi. O confronto, válido pela quinta rodada do Grupo B da Liga B da Uefa Nations League, foi decidido na etapa final e consolidou o bom momento dos visitantes na competição, enquanto os donos da casa seguem sem vencer no torneio.

Posse de bola contra volume ofensivo

A Geórgia, comandada pelo técnico Svanadze em um 4-2-3-1, terminou a partida com maior posse de bola (53%), mas encontrou dificuldades para transformar o controle em chances reais. A equipe mandante finalizou sete vezes, exigindo apenas uma defesa do goleiro Tóth.

Por outro lado, a Hungria do técnico Rossi, atuando no mesmo esquema tático, foi mais perigosa. Os visitantes registraram 12 finalizações, sendo seis no alvo, o que fez o goleiro Mamardashvili trabalhar com cinco defesas ao longo do duelo. O primeiro tempo, no entanto, terminou zerado, com apenas um cartão amarelo para Willi Orbán.

Gol contra e definição no fim

O placar foi inaugurado apenas aos 28 minutos do segundo tempo. Em uma infelicidade da defesa mandante, Lasha Dvali marcou contra o próprio patrimônio, colocando a Hungria em vantagem. Pouco depois, aos 32 minutos, Dvali foi substituído por Irakli Azarov.

A confirmação da vitória húngara veio na reta final da partida. Aos 40 minutos, Barnabás Varga balançou as redes após receber assistência de Dominik Szoboszlai, fechando o marcador em 2 a 0 antes de ser substituído por Ákos Szendrei.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, a Hungria, que era a segunda colocada da chave antes da bola rolar, chega a 10 pontos em cinco jogos. Contando esta partida, a seleção húngara soma três vitórias, um empate e uma derrota em seus últimos cinco compromissos pela Nations League.

Já a Geórgia, que iniciou a rodada na quarta posição, permanece com dois pontos e amarga um retrospecto recente de duas igualdades e três reveses.

As duas seleções voltam a campo na próxima terça-feira (17) pela competição. A Geórgia enfrenta a Ucrânia, enquanto a Hungria joga contra a Irlanda do Norte.