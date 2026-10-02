Nesta sexta-feira (02), a Hungria venceu a Geórgia por 1 a 0 em partida válida pela terceira rodada da UEFA Nations League 2026/27. O confronto, disputado pela Liga B – Grupo B, foi decidido com um gol de Milos Kerkez ainda no primeiro tempo. Com o resultado, os húngaros conquistaram sua primeira vitória na competição.

Menos posse, mais perigo

Apesar de a Geórgia ter controlado a posse de bola (58% contra 42%) e trocado mais passes (466 a 318), foi a Hungria quem ditou o ritmo ofensivo. A equipe comandada pelo técnico M. Rossi, armada em um esquema 4-2-3-1, finalizou 26 vezes ao longo do jogo, sendo oito no alvo, exigindo sete defesas do goleiro Giorgi Mamardashvili. Aos 35 minutos do primeiro tempo, a insistência deu resultado: Dániel Lukács deu a assistência para Milos Kerkez marcar o único gol da partida.

Segundo tempo truncado

Na etapa final, o técnico R. Svanadze tentou mudar a postura da Geórgia com uma série de substituições, mas a equipe visitante esbarrou na marcação húngara e conseguiu apenas três finalizações certas em todo o jogo. O confronto tornou-se mais físico e faltoso, terminando com 18 infrações para a Hungria e 17 para a Geórgia, além de cinco cartões amarelos distribuídos pela arbitragem, sendo três para os donos da casa na reta final.

Situação no grupo e próximos jogos

Ambas as seleções chegaram para o duelo com um retrospecto de um empate e uma derrota nos dois primeiros jogos. Com o triunfo, a Hungria, que era a terceira colocada, chega a quatro pontos no grupo. Já a Geórgia permanece com apenas um ponto conquistado em três rodadas. As duas equipes voltam a campo no dia 05/10 pela Nations League. A Hungria enfrenta a Ucrânia, enquanto a Geórgia encara a Irlanda do Norte.