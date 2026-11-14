A Noruega venceu o País de Gales por 3 a 1 na tarde deste sábado, 14, no Ullevaal Stadion, em Oslo. A partida, válida pela quinta rodada da UEFA Nations League 2026/27, teve seus gols concentrados inteiramente na etapa final.

Com o resultado, os donos da casa chegam a seis pontos em cinco jogos e se distanciam dos galeses, que permanecem com três pontos na competição.

Segundo tempo movimentado e impacto das substituições

Após um primeiro tempo sem gols, em que a única movimentação de destaque na cronologia foi o cartão amarelo para Ethan Ampadu, do País de Gales, o cenário mudou na etapa complementar. A Noruega, comandada pelo técnico Solbakken em um 4-1-4-1 e com 55% de posse de bola no jogo, abriu o placar aos 59 minutos com Antonio Nusa.

A partir daí, os treinadores mexeram nas equipes, e as alterações surtiram efeito imediato. Aos 66 minutos, Andreas Schjelderup entrou no lugar de Oscar Bobb na seleção norueguesa. Apenas dois minutos depois, aos 68, Schjelderup ampliou o marcador aproveitando assistência de Erling Haaland.

O País de Gales, do técnico Craig Bellamy, respondeu na mesma moeda: David Brooks substituiu Daniel James aos 72 minutos e, aos 79, descontou para os visitantes após passe de Harry Wilson.

Pênalti no fim garante o triunfo norueguês

Na reta final, o jogo ganhou contornos decisivos. A equipe galesa, que terminou a partida com três cartões amarelos contra nenhum dos mandantes, viu Connor Roberts e Harry Wilson serem advertidos aos 85 e 87 minutos, respectivamente. Logo na sequência, aos 88 minutos, a Noruega teve um pênalti a favor. Erling Haaland foi para a cobrança, converteu e decretou o 3 a 1 no placar.

Os números finais mostraram equilíbrio nas finalizações no gol, com cinco para cada lado, mas a eficiência norueguesa prevaleceu em um jogo com 15 finalizações totais dos mandantes contra 12 dos visitantes.

O triunfo melhora o retrospecto recente da Noruega, que agora soma duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco jogos da competição, contando este embate. Já o País de Gales amarga sua quarta derrota no mesmo recorte, tendo apenas uma vitória.

As duas seleções voltam a campo na próxima terça-feira, 17, pela Nations League. A Noruega visita a Dinamarca, enquanto o País de Gales recebe Portugal.