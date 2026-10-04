A Dinamarca venceu o País de Gales por 1 a 0 na tarde deste domingo, 4, no Cardiff City Stadium, em partida válida pela quarta rodada da Uefa Nations League 2026/27. O único gol do confronto foi marcado por Rasmus Hojlund, em cobrança de pênalti no segundo tempo. Com o resultado, os visitantes somam pontos importantes na disputa da fase de grupos da Liga A — Grupo D.
Dinamarca finaliza mais e garante a vitória
Mesmo atuando fora de casa e com menor posse de bola (43% contra 57%), a Dinamarca foi a equipe que mais levou perigo. Os dinamarqueses registraram 13 finalizações totais, sendo quatro no alvo, exigindo três defesas do goleiro galês D. Ward. O País de Gales, por sua vez, terminou o jogo com apenas cinco arremates, sendo um na direção do gol, o que obrigou o goleiro M. Hermansen a fazer uma defesa.
A equipe visitante ainda precisou lidar com uma mudança logo aos 10 minutos do primeiro tempo, quando Pierre-Emile Højbjerg deu lugar a Andreas Skov Olsen.
Pênalti decisivo no segundo tempo
Após um primeiro tempo sem gols e com apenas um cartão amarelo para o galês Liam Cullen, o placar foi movimentado na etapa final. Aos 75 minutos, Rasmus Hojlund converteu um pênalti a favor da Dinamarca, definindo o 1 a 0.
O País de Gales tentou reagir com uma série de substituições promovidas pelo técnico Craig Bellamy, mas não conseguiu reverter a desvantagem e ainda viu Ben Cabango e Sorba Thomas serem advertidos com cartões amarelos.
Situação na tabela e próximos compromissos
Com a vitória, a Dinamarca, que entrou em campo na segunda posição, chega a seis pontos em quatro jogos disputados no Grupo D. Já o País de Gales, que iniciou a rodada no quarto lugar, permanece com três pontos em quatro partidas. As duas seleções vinham de um retrospecto recente de uma vitória e duas derrotas nos três jogos anteriores.
O País de Gales volta a campo em 14 de novembro, contra a Noruega, e depois enfrenta Portugal, dia 17. A Dinamarca terá pela frente Portugal, em 14 de novembro, e encerra a sequência contra a Noruega, dia 17.