A seleção de Malta venceu Andorra por 1 a 0 neste domingo, 4, em partida válida pela quarta rodada da Uefa Nations League 2026/27. Com o resultado construído no início do segundo tempo, a equipe mandante confirmou a boa fase na Liga D – Grupo A e ampliou sua pontuação na tabela de classificação.

Equilíbrio nas finalizações e gol decisivo

O confronto foi marcado por um empate no volume ofensivo, com 12 finalizações para cada lado. No entanto, a equipe comandada pelo técnico E. De Leo, armada em um 4-2-3-1, teve ligeira vantagem na posse de bola (55%) e foi mais precisa. Malta acertou o alvo seis vezes, exigindo cinco defesas do goleiro Iker Álvarez. Do outro lado, Andorra mandou três chutes na direção do gol, vendo o goleiro H. Bonello trabalhar com três defesas.

O lance que definiu o placar aconteceu logo após o intervalo. Aos 49 minutos, Teddy Teuma balançou as redes após receber assistência de Ylyas Chouaref. Pouco depois de marcar o gol da vitória, aos 56 minutos, Teuma foi substituído por Paul Mbong. O jogo seguiu com disputas no meio-campo, refletidas nas 29 faltas marcadas (16 de Andorra e 13 de Malta) e nos cinco cartões amarelos distribuídos, sendo três para os visitantes e dois para os donos da casa.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com a vitória, Malta, que já era o primeiro colocado do grupo antes da bola rolar, chega a sete pontos em três jogos disputados, somando agora duas vitórias e um empate em sua sequência recente. Já Andorra permanece com apenas um ponto em três partidas, amargando uma série sem vitórias nos últimos compromissos.

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As duas seleções voltam a campo no mês de novembro. Andorra joga na sexta-feira, 13/11, contra Gibraltar, pela Nations League, e depois encara o Azerbaijão na segunda-feira, 16/11, em amistoso. Malta terá seu próximo desafio na segunda-feira, 16/11, também diante de Gibraltar, pela competição continental.

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