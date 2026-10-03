A Islândia derrotou a Bulgária por 3 a 0 neste sábado, 3, em partida válida pela terceira rodada do Grupo D da Liga C da Uefa Nations League 2026/27. O grande nome do jogo foi Orri Steinn Óskarsson, que marcou dois gols, desperdiçou uma cobrança de pênalti e ainda deu a assistência para o tento final. Com o resultado, a seleção islandesa mantém a invencibilidade na competição.

Óskarsson comanda a vitória islandesa

O equilíbrio inicial, refletido na posse de bola (52% a 48% para a Islândia) e no número de finalizações totais (10 a 9), foi quebrado aos 37 minutos. Após receber passe de Hákon Arnar Haraldsson, Orri Steinn Óskarsson abriu o placar. A equipe foi para o intervalo em vantagem, em uma etapa inicial marcada por quatro cartões amarelos, sendo dois para a Islândia e dois para a Bulgária.

Pênalti desperdiçado e placar selado

No segundo tempo, a Islândia ampliou a vantagem aos 60 minutos, novamente com Óskarsson, desta vez aproveitando a assistência de Mikael Anderson. Aos 84 minutos, o atacante teve a chance de marcar o seu terceiro gol na partida, mas desperdiçou uma cobrança de pênalti.

Apesar do erro, ele participou do lance decisivo aos 90 minutos, servindo Mikael Ellertsson, que fechou o placar em 3 a 0. O goleiro búlgaro D. Naumov e o islandês H. Valdimarsson terminaram a partida com três defesas cada, refletindo as seis finalizações no gol da Islândia contra três da Bulgária.

Cenário no Grupo D e próximos compromissos

A vitória consolida o bom momento da Islândia, que vinha de uma vitória e um empate. A equipe, que já era a primeira colocada, chega agora aos sete pontos em três jogos disputados na chave. Já a Bulgária, que somava um empate e uma derrota e ocupava a quarta posição, permanece com apenas um ponto na competição.

As duas seleções voltam a campo na próxima terça-feira, 6, pela Uefa Nations League 2026/27. A Islândia enfrenta a Estônia, enquanto a Bulgária joga contra Luxemburgo.