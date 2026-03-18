Hristo (Cristo, em búlgaro) sempre teve o pavio curto. Seu pai, um integrante do Ministério da Defesa, o mandou para o CSKA Sofia, o time do Exército, para tentar incutir-lhe disciplina. O plano fracassou, ainda bem. Tal qual Rivellino ou Maradona, Stoichkov expressou sua rebeldia por meio da perna esquerda.

Chegou a ser banido do esporte por protagonizar uma pancadaria, mas acabou perdoado. No Barcelona, foi multicampeão e provou ser possível acomodar dois galos no mesmo galinheiro ao formar uma afinada tabelinha com Romário. Foi o artilheiro da Copa do Mundo de 1994 e levou a Bulgária a um surpreendente quarto lugar.

Nessa época, cunhou sua frase mais polêmica: “Existe um Cristo lá em cima e outro aqui embaixo. Ambos fazem milagres”.

90º: STOICHKOV

Hristo Stoichkov Stoichkov