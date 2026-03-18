Hristo (Cristo, em búlgaro) sempre teve o pavio curto. Seu pai, um integrante do Ministério da Defesa, o mandou para o CSKA Sofia, o time do Exército, para tentar incutir-lhe disciplina. O plano fracassou, ainda bem. Tal qual Rivellino ou Maradona, Stoichkov expressou sua rebeldia por meio da perna esquerda.
Chegou a ser banido do esporte por protagonizar uma pancadaria, mas acabou perdoado. No Barcelona, foi multicampeão e provou ser possível acomodar dois galos no mesmo galinheiro ao formar uma afinada tabelinha com Romário. Foi o artilheiro da Copa do Mundo de 1994 e levou a Bulgária a um surpreendente quarto lugar.
Nessa época, cunhou sua frase mais polêmica: “Existe um Cristo lá em cima e outro aqui embaixo. Ambos fazem milagres”.
90º: STOICHKOV
Hristo Stoichkov Stoichkov
- Nascimento: 8/2/1966, Plovdiv (Bulgária)
- Posição: atacante
- Pela seleção búlgara: 84 J | 38 G
- Clubes: Hebros-BUL (1982-1984), CSKA Sofia-BUL (1984-1990 e 1997), Barcelona-ESP (1990-1995 e 1996-1998), Parma-ITA (1995-
1996), Al-Nassr-ARA (1998), Kashiwa Reysol-JAP (1998-1999), Chicago Fire-EUA (2000-2002) e DC United-EUA (2003)
- Títulos: Liga dos Campeões (1992), Recopa Europeia (1997), Supercopa Europeia (1992 e 1997), Búlgaro (1987 e 1990), Copa da Bulgária (1985, 1987, 1988 e 1989), Supercopa Búlgara (1989), Espanhol (1991, 1992, 1993, 1994 e 1998), Copa da Espanha (1997 e 1998), Supercopa Espanhola (1991, 1992, 1994 e 1996), Supercopa Asiática (1998) e Copa dos Estados Unidos (2000)