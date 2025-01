Lyon anuncia Almada e ironiza crítica de CR7 à Ligue 1

O Lyon anunciou nesta quarta-feira, 15, a contratação do meio-campista argentino Thiago Almada, ex-Botafogo, de forma inusitada. Pelas redes sociais, o clube francês que tem John Textor como dono alfinetou o português Cristiano Ronaldo, que recentemente fez críticas diretas ao futebol do país.

No vídeo, enquanto o motorista toma mate e escuta a música “Que no se rompa la noche”, com uma bandeira argentina pendurada ao retrovisor, é possível ver uma mensagem enviada por um contato chamado Lionel dizendo: “Não escuta Cristiano, a Ligue 1 é incrível”.

Un champion du monde peut en cacher un autre 🇦🇷 … pic.twitter.com/LWjWHr6UOZ — Olympique Lyonnais (@OL) January 15, 2025

A ideia de reproduzir um possível comentário de Lionel Messi, maior rival de Cristiano Ronaldo por conta da disputa por prêmios individuais e os tempos de futebol espanhol, se dá com a foto do jogador como imagem de plano de fundo do aparelho, levantando a taça de campeão do mundo em 2022 – um dos raros títulos que CR7 não possui.

Almada chega por empréstimo gratuito até 30 de junho de 2025, com opção de compra fixada ao fim do período. Campeão brasileiro e da Libertadores, ele deixa o Glorioso após 26 partidas, com três gols e duas assistências

A polêmica envolvendo CR7 ocorreu durante a premiação do Globe Soccer Awards, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Na ocasião, o jogador do Al-Nassr criticou o poderio solitário do PSG na França, debochando do nível do futebol no país.

“Na França só tem o PSG. O resto está acabado. Eu não ligo para o que eles falam. A França só tem o PSG. Os outros competem, ok, mas o PSG é o mais forte. Ninguém compete com eles. Eles têm melhores jogadores, mais dinheiro. Isso não é mentira. Não entendo a surpresa das pessoas”, afirmou.

Apesar do aparente incômodo do Lyon com a depreciação do futebol local, o clube está em rota de colisão com a federação local. Recentemente, em entrevista à emissora RMC Sport, John Textor fez ataques afirmando que o diretor da liga francesa se portava como um “cachorrinho” do catari Nasser Al-Khelaifi, dono do Paris Saint-Germain.

A Liga de Futebol Profissional da França (LFP) subiu o tom afirmando e que “o futebol francês merece investidores sérios”, pedindo responsabilidade e convidando o também responsável por controlar a SAF do Botafogo a concentrar esforços em medidas para restaurar a situação financeira do Lyon.

O clube é o atual sexto colocado na Ligue 1, com 28 pontos, enquanto o PSG lidera com folga, com 43.

