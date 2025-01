Liga francesa sobe tom contra Textor: ‘Merecemos pessoas sérias’

A Liga de Futebol Profissional da França (LFP) subiu o tom nesta terça-feira, 14, para rebater os ataques feitos pelo empresário americano John Textor, dono do Lyon. Em comunicado oficial assinado pelo presidente Jean-Marc Mickeler, a entidade que controla o futebol do país disse que “o futebol francês merece investidores sérios”, pediu responsabilidade e convidou o também responsável por controlar a SAF do Botafogo a concentrar esforços em medidas para restaurar a situação financeira do Lyon.

“A DNCG (Direção Nacional de Controle de Gestão) reafirma o seu compromisso com a justiça e integridade nas suas decisões. Todos os clubes, sejam eles grandes ou pequenos, nacionais ou internacionais, estão sujeitos às mesmas regras e critérios rigorosos, destinados a promover a sustentabilidade económica do futebol francês. O Lyon não foge a esta lógica. Convidamos, portanto, o Sr. Textor a concentrar os seus esforços na implementação das medidas necessárias para restaurar uma situação financeira saudável. Finalmente, apelamos ao Sr. Textor para que adote uma postura de responsabilidade”, afirmou em um trecho.

“O futebol francês merece investidores sérios, que respeitem as suas instituições e empenhados em trabalhar num espírito de cooperação e transparência. O respeito pelas regras existentes e o cumprimento das suas promessas serão as melhores alavancas para fortalecer o clube e, de forma mais ampla, contribuir para o crescimento do futebol profissional francês”.

Em entrevista à emissora RMC Sport, John Textor fez ataques à Vincent Labrune afirmando que o diretor da liga francesa se portava como um “cachorrinho” do catari Nasser Al-Khelaifi, dono do Paris Saint-Germain.

Em sua fala, o dirigente disse que quando havia uma voz discordante, “Khelaifi latia para essa pessoa” e que “houve muita intimidação”. “A Liga está loucamente dominada por este homem. E eu não sabia disso. A influência do PSG na Liga e até na DNCG merecem ser analisadas mais de perto”.

“A DNCG ficou surpreendida ao tomar conhecimento dos comentários feitos pelo Sr. John Textor, presidente do Lyon, durante a sua última aparição na mídia. Estas afirmações, tanto no seu conteúdo como na sua forma, levam-nos a esclarecer vários pontos essenciais. Enquanto órgão regulador independente previsto na lei, a DNCG atua dentro de um quadro estritamente regulatório e esforça-se por preservar o equilíbrio econômico do futebol profissional francês, com rigor e justiça no tratamento de todos os clubes afiliados, sem exceção. As declarações do Sr. Textor sobre a alegada ligação da DNCG à Liga, ou sobre o tratamento discriminatório em relação ao Lyon, demonstram uma clara e persistente falta de conhecimento das regras de funcionamento da regulação financeira do futebol profissional em França”, afirmou o comunicado em outro momento.

“Deixamos ao Sr. Textor total responsabilidade pelos comentários que fez sobre o financiamento de outros clubes (PSG). Salientamos, no entanto, que as contribuições de fundos soberanos não comunitários cumprem a legislação aplicável. Por outro lado, continuamos a aguardar as análises jurídicas independentes prometidas pelo Sr. Textor, destinadas a demonstrar o cumprimento, no que diz respeito ao direito das sociedades, ao direito fiscal e à regulamentação do futebol, do financiamento de um clube pelos lucros gerados pela venda de jogadores de outro clube pertencentes à mesma estrutura multiproprietária”.

A federação sancionou o Lyon em novembro passado pelo fato do clube não estar cumprindo com suas obrigações financeiras. A medida proibiu o clube de contratar na última janela de transferências e até a possibilidade de rebaixamento caso os débitos não fossem equacionados.

