Após assinar a renovação de contrato com o PSG até 2030, o técnico Luis Enrique comentou abertamente sobre o impacto do novo acordo em seu trabalho diário. Em entrevista, o comandante espanhol declarou: “Tenho agora muito mais pressão”.

Cobrança ampliada por resultados e títulos

Segundo o treinador, a extensão do vínculo não traz estabilidade confortável ou alívio na rotina, mas eleva o nível de exigência por desempenho. O comandante enfatizou que a confiança depositada pela gestão parisiense exige respostas imediatas em campo, mantendo o elenco competitivo nas principais frentes do futebol europeu.

Para o espanhol, a responsabilidade de liderar o projeto esportivo envolve lidar naturalmente com essa alta expectativa de títulos, demonstrando prontidão permanente para guiar a equipe ao topo.

Sequência do projeto esportivo no PSG

O técnico frisou que a diretoria já conhecia seus métodos e critérios de trabalho antes da assinatura. Luis Enrique busca aprimorar a identidade tática da equipe em conjunto com os atletas, com o objetivo de sustentar a consistência do clube francês ao longo de toda a temporada.