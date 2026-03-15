O Rennes recebe o Lille neste domingo, 15, às 16h45 (de Brasília), no Roazhon Park. A partida, válida pela 26ª rodada do Campeonato Francês 2025/26, é tratada como um confronto direto na acirrada disputa por vagas nas competições europeias da próxima temporada, já que as equipes estão separadas por apenas dois pontos na tabela de classificação.

Rennes busca recuperação em casa

Atuando diante de sua torcida, o time mandante tenta se consolidar no G-5. Atualmente na quinta colocação com 43 pontos (12 vitórias, sete empates e seis derrotas), o Rennes vinha embalado por uma impressionante sequência de quatro vitórias consecutivas. No entanto, um tropeço na última rodada freou o ímpeto da equipe. Agora, a comissão técnica aposta na força do Roazhon Park para retomar o caminho dos triunfos e criar vantagem sobre o concorrente direto.

Lille aposta na invencibilidade recente

Do outro lado, o Lille chega ao confronto ocupando a sexta posição, com 41 pontos (12 vitórias, cinco empates e oito derrotas). A equipe visitante ostenta uma invencibilidade de cinco jogos na liga nacional, mas o excesso de igualdades recentes — três nas últimas cinco partidas — impediu um salto maior na tabela. Uma vitória fora de casa neste domingo não apenas quebraria a sequência de empates, mas também garantiria a ultrapassagem sobre o rival na classificação.

Onde assistir a Rennes x Lille

No Brasil, os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo pela CazéTV (disponível no YouTube, Twitch e Samsung TV Plus) e pelo serviço de streaming Disney+.