O Lorient venceu o Paris FC por 1 a 0 na tarde deste sábado, 10, no Stade du Moustoir, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Francês 2026/27. O confronto foi decidido no segundo tempo, garantindo pontos importantes para a equipe mandante na tabela de classificação após um duelo de estratégias distintas.

Eficiência contra volume de jogo

O cenário tático da partida opôs a posse de bola dos visitantes à precisão dos donos da casa. O Paris FC, armado no 4-2-3-1 pelo técnico L. Rosenior, controlou a bola por 60% do tempo e registrou 16 finalizações totais, além de nove escanteios.

No entanto, a equipe esbarrou na marcação do Lorient, que bloqueou dez desses chutes e permitiu apenas três no alvo. Atuando no 3-4-2-1 sob o comando de A. Dujeux, a equipe mandante teve 40% de posse e finalizou oito vezes, mas foi mais perigoso, acertando o gol adversário em cinco oportunidades.

Substituição decisiva no segundo tempo

Após um primeiro tempo sem gols, as mudanças na etapa final definiram o placar. Aos 66 minutos, o técnico A. Dujeux promoveu a entrada de Gabin Bernardeau no lugar de Isak Jensen. O impacto foi imediato: aos 68 minutos, Bernardeau marcou o único gol do jogo, contando com a assistência de Jean-Victor Makengo.

A etapa complementar também foi marcada pelo alto número de advertências. O Paris FC recebeu cinco cartões amarelos no segundo tempo, enquanto o Lorient levou dois, incluindo um para A. Dujeux nos acréscimos.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o Lorient, que tinha cinco pontos antes do jogo, chega a oito e assume a 8ª colocação no campeonato, somando agora duas vitórias, dois empates e duas derrotas. O Paris FC estaciona nos 11 pontos e fica no 4º lugar, com um retrospecto de três vitórias, dois empates e uma derrota.

As duas equipes voltam a campo no domingo que vem, 18, pelo Campeonato Francês: o Lorient recebe o Monaco, de Filipe Luís, enquanto o Paris FC joga em casa contra o Rennes.