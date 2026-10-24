O Lens venceu o Paris FC por 2 a 1, de virada, na tarde deste sábado, 24, no estádio Félix-Bollaert. Em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Francês, os donos da casa transformaram o domínio nas estatísticas em gols durante o segundo tempo, impulsionados pelas participações decisivas de Florian Thauvin e Thorgan Hazard, que saiu do banco de reservas para mudar a história do confronto.

Vantagem visitante antes do intervalo

A primeira etapa foi marcada por intervenções da arbitragem de vídeo e eficiência dos visitantes. Aos 19 minutos, o VAR revisou um possível pênalti a favor do Lens, mas a infração não foi confirmada e o jogo seguiu. O Paris FC, que terminou a partida com menos posse de bola (44%) e menos finalizações (quatro contra nove), soube aproveitar sua chance nos acréscimos. Aos 47 minutos (45+2′ da cronologia oficial), Luca Koleosho balançou as redes após assistência de Lassine Sinayoko, colocando a equipe da capital em vantagem antes da ida para o vestiário.

O impacto de Thorgan Hazard e a virada

O segundo tempo começou tenso. Aos seis minutos, o VAR entrou em ação novamente para revisar um possível cartão vermelho para o Lens, mas o lance terminou apenas com a aplicação de um cartão amarelo para Florian Thauvin. Aos 16 minutos, o técnico Yannick Cahuzac promoveu a entrada de Thorgan Hazard no lugar de Franjo Ivanovic, substituição que definiu o rumo da partida. Apenas dois minutos após pisar no gramado, Hazard deu a assistência para Thauvin empatar o duelo aos 18 minutos.

A pressão dos mandantes, que somaram seis escanteios contra apenas um do adversário ao longo dos 90 minutos, surtiu efeito definitivo na reta final. Aos 38 minutos, a dupla inverteu os papéis: Thauvin serviu Thorgan Hazard, que marcou o gol da virada e garantiu o triunfo. O confronto foi bastante disputado e terminou com sete cartões amarelos no total, sendo quatro para o Lens e três para o Paris FC, sem nenhuma expulsão registrada.

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Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o Lens chega aos 13 pontos e assume a 6ª colocação na tabela, embalando sua terceira vitória consecutiva no Campeonato Francês (o balanço recente conta com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos). Já o Paris FC, que iniciou a rodada com 14 pontos, permanece com a mesma pontuação e ocupa o 4º lugar.

As duas equipes voltam a campo no próximo fim de semana pela competição nacional. Na sexta-feira, 30, o Lens visita o Lille, antes de focar no duelo contra o Como pela UEFA Champions League na quarta-feira, 04. O Paris FC tentará a recuperação no domingo, 1, quando recebe o Monaco.