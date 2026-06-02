O Crystal Palace está em negociações para contratar Pierre Sage, atual técnico do Lens, de acordo com o The Guardian. A movimentação ocorre enquanto o clube inglês busca um novo comandante, após a saída de Oliver Glasner. A escolha por Sage surge depois que Andoni Iraola, alvo prioritário, entrou em conversas com o Liverpool.

Contexto das negociações do Crystal Palace

A busca do Crystal Palace por um novo treinador intensificou-se após a saída de Oliver Glasner. Glasner, que levou o Palace ao título da Conference League e à FA Cup nas temporadas anteriores, anunciou sua saída em janeiro. Inicialmente, Andoni Iraola era a principal opção para a vaga, mas o cenário mudou.

Segundo a apuração, Iraola agora é o favorito para substituir Arne Slot como técnico do Liverpool. O clube de Anfield iniciou conversas formais com o espanhol, buscando concluir a contratação antes do início da Copa do Mundo, em 11 de junho. Arne Slot foi demitido do Liverpool após uma segunda temporada desafiadora no comando da equipe.

Temporada de sucesso de Pierre Sage no Lens

Pierre Sage, de 47 anos, assumiu o comando do Lens em junho de 2025, com um contrato de três anos. Em sua primeira temporada, 2025/26, ele conduziu a equipe a um notável segundo lugar na Ligue 1, com 70 pontos, seis atrás do campeão Paris Saint-Germain. Além disso, Sage levou o Lens à conquista inédita da Copa da França, com uma vitória de 3 a 1 sobre o Nice na final, no dia 22 de maio.