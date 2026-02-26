A 24ª rodada do Campeonato Francês tem início nesta sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026, com um confronto de alta intensidade. O Strasbourg recebe o vice-líder Lens no Stade de la Meinau, em Estrasburgo. A bola rola a partir das 16h45 (horário de Brasília), colocando frente a frente duas equipes com ambições distintas na reta final da temporada 2025/26.

Strasbourg busca regularidade para sonhar com a Europa

O time da casa entra em campo ocupando a 7ª colocação na tabela, somando 34 pontos. A campanha do Strasbourg até o momento é marcada pelo equilíbrio, com 10 vitórias, 4 empates e 9 derrotas. Para manter vivo o sonho de uma vaga em competições continentais, como a Conference League ou a Europa League, a equipe precisa encontrar uma consistência que tem faltado nas últimas semanas.

O retrospecto recente ilustra essa oscilação: nos últimos cinco jogos, o time alternou resultados, vindo de uma vitória importante que encerrou uma sequência negativa. Jogando diante de sua torcida, o Strasbourg sabe que vencer o segundo colocado seria uma afirmação de força e um passo fundamental para colar no pelotão de frente, apostando em transições rápidas e na força física para superar o adversário.

Lens tenta recuperação imediata

Do outro lado, o Lens faz uma campanha sólida, consolidado na 2ª posição com 52 pontos. Com um registro de 17 vitórias, 1 empate e apenas 5 derrotas, a equipe visitante se estabeleceu como a principal ameaça ao topo da tabela e busca, no mínimo, garantir uma vaga direta na próxima Liga dos Campeões.

No entanto, o momento exige atenção. Apesar de ter vencido três das últimas cinco partidas, o Lens vem de uma derrota na rodada anterior. Esse tropeço aumentou a pressão por uma resposta imediata para não permitir que a distância para o líder aumente. A equipe deve valorizar a posse de bola e sua organização tática característica para tentar sair do La Meinau com os três pontos.

Onde assistir ao vivo

O duelo promete ser disputado, opondo a força caseira do Strasbourg contra a qualidade técnica do vice-líder. Os torcedores poderão acompanhar a partida através de múltiplas plataformas de streaming.

A transmissão oficial e gratuita está disponível na CazéTV (no YouTube e via Amazon Prime Video). Além disso, o serviço de streaming Disney+ também transmite o confronto ao vivo para seus assinantes.