Mesmo com a guerra entre Rússia e Ucrânia, muitos jovens jogadores brasileiro continuam procurando esse mercado como uma porta de entrada para o futebol europeu. As sanções impostas contra as equipes russas, que estão proibidas de participarem de competições Uefa, e o caos em território ucrâniano, dificultam a rotina dos atletas que atuam nesses países
PLACAR relembra alguns nomes “escondidos” dos torcedores brasileiros no mercado do Leste Europeu:
Luiz Henrique (Zenit)
Campeão com o Botafogo do Brasileirão e da Libertadores de 2024, Luiz Henrique trocou o Glorioso pelo Zenit-RUS, em negociação de 35 milhões de euros (R$ 200 milhões à época) se tornando a venda mais cara da história do clube carioca.
No futebol russo, o atacante vem se destacando, algo reconhecido por Carlo Ancelotti, que colocou o nome do jogador como uma constante em suas listas. Desde que chegou ao novo time, o atacante disputou 34 partidas, com quatro gols e quatro assistências.
Luiz Henrique comemora gol com a camisa do Zenit – Reprodução/@luizhenrique_07
Nino (Zenit)
Capitão do Fluminense na conquista da Libertadores de 2023, Nino é um pilar da zaga do Zenit. Vendido ao clube russo por 5 milhões de euros (mais de R$ 30 milhões), o defensor já acumula 64 aparições em três temporadas na Rússia. Recentemente, o jogador entrou na lista dealvos do Palmeiras, que busca um novo zagueiro para 2026.
Nino com a camisa e faixa de capitão do Zenit – Reprodução/Instagram
Victor Sá (Krasnodar)
Titular na campanha traumática de 2023, na qual o Botafogo liderou a maior parte do Brasileirão e terminou como vice-líder para o Palmeiras, Victor Sá está no Krasnodar-RUS desde o fim do Carioca de 2024.
Pelo clube russo foram 66 jogos, com nove gols e seis assistências. O Krasnodar é o atual campeão nacional e é líder da competição, em busca do bi consecutivo.
Victor Sá comemorando gol pelo Krasnodar – Divulgação/Krasnodar
Diego Costa (Krasnodar)
Zagueiro titular da equipe russa no título do campeonato local no ano passado, Diego Costa já disputou 53 partidas pelo Krasnodar.
Formado nas categorias de base de Cotia, o defensor foi vendido pelo São Paulo por 7,5 milhões de euros (cerca de R$ 45 milhões), depois de cinco anos no profissional do clube e 161 partidas.
Diego Costa comemorando primeiro título pelo Krasnodar – Reprodução/Instagram
Alerrandro (CSKA Moscou)
Ex-atacante do Red Bull Bragantino e do Vitória, Alerrandro foi o artilheiro do Brasileirão 2024, empatado com Yuri Alberto do Corinthians, com 15 gols cada.
A artilharia despertou o interesse do CSKA, que pagou cerca de 4,2 milhões de euros (R$ 26 milhões) pelo atacante. No clube russo, o atacante vem decepcionando e fez apenas dois gols em 28 partidas. As atuações ruins fizeram com que o atleta se tornasse reserva da equipe.
Alerrandro, do Vitória, foi um dos destaques do Brasileirão – Victor Ferreira/Vitória
Bitello (Dínamo Moscou)
Revelado pelo Grêmio e destaque da campanha do clube no Brasileirão de 2023, Bitello vem jogando bem pelo clçube russo. São 15 gols e 16 assistências para o meia-atacante, em 80 partidas.
O jogador é um desejo antigo do Botafogo, que tentou a sua contratação em mais de uma ocasião, mas viu os russos fazerem jogo duro para liberar o atleta. Bitello chegou a falar que ficou frustrado em não ter conseguido se transferir para o clube carioca.
Bitello em atuação pelo Dínamo Moscou – Reprodução/Instagram
David Ricardo – (Dínamo Moscou)
Em grave crise financeira, o Botafogo vendeu um de seus destaques de 2025 para o Dínamo Moscou. David Ricardo acabou de se transferir para o clube russo, em um negócio que gira os 7 milhões de euros (R$ 43 milhões).
Depois de duas boas temporadas com a camisa do Ceará, o Glorioso contratou o jovem de 23 anos para substituir a saída de Jair, para o Nottingham Forest, e a lesão grave de Bastos.
David Ricardo em treino pelo Dínamo Moscou – Divulgação/Dínamo Moscou
Kauã Elias (Shakhtar Donetsk)
Formado nas categorias de base do Fluminense, Kauã Elias se transferiu para o Shakhtar Donetsk em fevereiro de 2025, por 17 milhões de euros (mais de R$ 100 milhões). No clube ucraniano o ponta anotou 10 gols em 31 partidas.
Nesta janela de transferências, o nome do jogador foi vinculado a um possível interesse do Flamengo, que teria desistido da contratação após ouvir que o Shakhtar abriria negócio a partir de 30 milhões de euros.
Kauã Elias comemora gol pelo Shakhtar – Reprodução/Instagram
Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk)
Com passagens pelas categorias de base da seleção brasileira, o volante Marlon Gomes ficou duas temporadas no time profissional do Vasco antes de ser vendido para o Shakhtar.
Pelo clube ucraniano, o jogador disputou 68 partidas, com nove gols marcados. A imprensa alemã chegou a noticiar que o atleta teria um contrato apalavrado com o RB Leipzig, da Alemanha.
Marlon Gomes com a camisa do Shakhtar Donetsk – Reprodução/Instagram
Pedrinho (Shakhtar Donetsk)
Grande destaque da base do Corinthians, Pedrinho deixou o clube no meio de 2020 quando se transferiu para o Benfica, onde teve uma passagem curta e frustrante. Em má fase em Portugal, o jogador foi vendido para o Shakhtar Donetsk, clube em que se encontra até hoje.
Entre junho de 2022 e junho de 2024, o meia esteve emprestado ao Atlético Mineiro, antes de retornar à Ucrânia. São cinco gols e sete assistências em 20 jogos na atual temporada, que parece ser uma retomada na carreira de Pedrinho.
Pedrinho já retornou ao futebol brasileiro para jogar pelo Galo – Reprodução/Instagram
Lista completa de destaques brasileiros em times russos e ucranianos
Zenit
Luiz Henrique
Pedro
Wendel
Douglas Santos
Nino
Gustavo Mantuan
Krasnodar
Gustavo Furtado
Victor Sá
Douglas Augusto
Diego Costa
Vitor Tormena
Lokomotiv
Lucas Fasson
CSKA
Alerrandro
Matheus Alves
Henrique Carmo
João Victor
Moisés
Spartak
Marquinhos Costa
Dínamo Moscou
Bitello
David Ricardo
Arthur Gomes
Shakhtar Donetsk
Kauã Elias
Luca Meireles
Eguinaldo
Lucas Ferreira
Alisson Santana
Marlon Gomes
Pedrinho
Isaque
Newerton
Vinicius Tobias
Marlon
Pedro Henrique