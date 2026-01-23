Mesmo com a guerra entre Rússia e Ucrânia, muitos jovens jogadores brasileiro continuam procurando esse mercado como uma porta de entrada para o futebol europeu. As sanções impostas contra as equipes russas, que estão proibidas de participarem de competições Uefa, e o caos em território ucrâniano, dificultam a rotina dos atletas que atuam nesses países

PLACAR relembra alguns nomes “escondidos” dos torcedores brasileiros no mercado do Leste Europeu:

Luiz Henrique (Zenit)

Campeão com o Botafogo do Brasileirão e da Libertadores de 2024, Luiz Henrique trocou o Glorioso pelo Zenit-RUS, em negociação de 35 milhões de euros (R$ 200 milhões à época) se tornando a venda mais cara da história do clube carioca.

No futebol russo, o atacante vem se destacando, algo reconhecido por Carlo Ancelotti, que colocou o nome do jogador como uma constante em suas listas. Desde que chegou ao novo time, o atacante disputou 34 partidas, com quatro gols e quatro assistências.

Nino (Zenit)

Capitão do Fluminense na conquista da Libertadores de 2023, Nino é um pilar da zaga do Zenit. Vendido ao clube russo por 5 milhões de euros (mais de R$ 30 milhões), o defensor já acumula 64 aparições em três temporadas na Rússia. Recentemente, o jogador entrou na lista de alvos do Palmeiras, que busca um novo zagueiro para 2026.