Depois da chegada de Marlon Freitas, o Palmeiras busca mais reforços para a temporada de 2026. Com a saída do zagueiro Micael, que não caiu nas graças da torcida, rumo ao Inter Miami, o clube Alviverde busca mais um nome para a posição. O técnico Abel Ferreira quer um jogador que seja experiente e tenha condições de brigar por titularidade.

Para a zaga, o elenco palmeirense conta com o capitão Gustavo Gómez, Murilo, o recém adquirido Bruno Fuchs e o jovem Benedetti.

PLACAR lista cinco opções no mercado para o Verdão buscar nessa janela:

Nino (28 anos)

O ex-capitão do Fluminense é um desejo do Palmeiras que, inclusive, já foi procurado pelo clube no fim do ano passado. Com 1,88m, o jogador do Zenit se destaca pela segurança defensiva e agrada Abel Ferreira. No entanto, o clube russo não sinalizou nenhuma intenção de negociar um de seus titulares com o Alviverde.

Lucas Veríssimo (30 anos)

Mesmo que tenha jogado por dois rivais paulistas, Corinthians e Santos, Veríssimo é uma bola de segurança para qualquer defesa. O jogador é conhecido por ser bom na bola área e seguro em duelos um contra um. Contratado pelo Al-Duhail, do Catar, em 2024, o zagueiro foi emprestado para outro clube do país, o Al-Wakhah. O empréstimo do atleta acaba em junho dessa temporada, algo que pode complicar a negociação, já que o Palmeiras teria que pagar pelo rompimento desse contrato.