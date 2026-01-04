O Palmeiras confirmou neste sábado, 4, a contratação do volante Marlon Freitas, que se torna o primeiro reforço do clube para a temporada de 2026. O jogador assinou contrato válido por três anos após negociação com o Botafogo.
O acordo foi fechado por 6 milhões de dólares, valor equivalente a cerca de R$ 33 milhões. O Botafogo, detentor de 90% dos direitos econômicos do atleta, ficará com toda a quantia, já que Marlon abriu mão dos 10% que lhe pertenciam para viabilizar a transferência.
Aos 30 anos, o volante deixa o clube carioca após três temporadas, período em que se consolidou como titular e capitão da equipe. Ao todo, disputou 186 partidas com a camisa do Botafogo.
No Palmeiras, Marlon Freitas chega para reforçar o meio-campo e disputar espaço principalmente como segundo volante, função que atualmente conta com Lucas Evangelista e Andreas Pereira. O jogador também pode atuar mais recuado.
O Palmeiras inicia a temporada oficial no dia 10 de janeiro, quando enfrenta a Portuguesa, às 20h30 (de Brasília), pela rodada de abertura do Campeonato Paulista.