O técnico da seleção da Alemanha, Julian Nagelsmann, deu de ombros para o fato de o país não constar nas projeções dos favoritos ao título da Copa do Mundo.

Durante a entrevista coletiva concedida no NRG Stadium, na véspera da estreia contra Curaçao, o comandante alemão foi questionado sobre o que pensava de seleções multicampeãs do torneio – como Alemanha e Brasil, que juntos somam nove títulos – não serem lembradas pelos especialistas.

“Não seremos mencionados como uma equipe favorita para este torneio, é um fato. O nosso trabalho é atuar de forma perfeita em cada jogo. Tentamos vencer cada partida e nos concentrar sempre no próximo assunto – e o próximo assunto agora é Curaçao. Nós nunca venceremos um jogo por sermos favoritos ou não; isso não ganha partidas. Sempre vencemos quando temos um desempenho perfeito, então tentamos mostrar a nossa melhor performance, e temos capacidade para fazer isso. Se jogarmos uma Copa do Mundo perfeita agora, provavelmente em quatro anos seremos mencionados como uma das seleções favoritas. Mas o nosso trabalho é fazer um grande torneio agora e depois ver quem será o favorito para a próxima Copa do Mundo. Esse não é o nosso assunto no momento”, disse o treinador.

Brasil e Alemanha ocupam posições modestas, apesar de figurarem no top 10 do ranking da Fifa. A seleção brasileira está no sexto lugar, enquanto os alemães figuram na décima colocação. Na frente estão países como Argentina, Espanha, França e Inglaterra, apontados como os grandes favoritos ao título da competição.

Nagelsmann ainda demonstrou bom humor durante boa parte da entrevista, como no momento em que foi perguntado sobre como encarava o encontro com o holandês Dick Advocaat, o técnico mais velho desta edição. O alemão é o mais novo, com 38 anos e em sua primeira Copa, separado por 40 anos de Advocaat, que disputa a competição pela terceira vez.

“Eu amo o meu trabalho, mas espero ter algumas coisas diferentes para fazer nesta idade”, brincou, arrancando risos dos presentes.

“Dick é um cara brilhante. Eu realmente acho que ele é um treinador muito legal e faz um trabalho incrível. Eles terem se classificado para a Copa do Mundo pela primeira vez traz um grande reconhecimento para o trabalho dele. Tive a chance de enfrentá-lo algumas vezes e é sempre gentil falar com ele. É sempre bom conversar com as pessoas, é uma grande experiência. Então eu, como um treinador jovem, sempre posso aprender com pessoas como ele. Amanhã, antes do jogo, vou dar um alô e depois vamos lutar durante a partida. Depois do apito final, seremos amigos de qualquer forma”, completou.

O técnico ainda citou o bom clima entre os jogadores durante a preparação para o torneio. Tetracampeã mundial em 2014, quando venceu justamente a seleção brasileira, a Alemanha sucumbiu ainda na fase de grupos nas duas últimas edições.

A partida entre Alemanha e Curaçao acontece neste domingo, 14, às 14h (de Brasília), válida pelo Grupo E da Copa. No mesmo dia, às 20h (de Brasília), na Filadélfia, a Costa do Marfim encara o Equador, completando a primeira rodada da chave.