A Lazio confirmou a excelente fase ao vencer o Torino por 2 a 1 na tarde deste sábado, 28, no estádio Olímpico de Turim, em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Italiano. O resultado consolida a equipe visitante na liderança isolada da competição, mantendo sua invencibilidade, enquanto os donos da casa amargam mais um tropeço em sequência recente.

Vantagem construída no fim do primeiro tempo

Mesmo atuando fora de casa, a equipe comandada pelo técnico Gattuso controlou as ações com 60% de posse de bola e construiu sua vitória na reta final da primeira etapa, contando com a precisão de Mattia Zaccagni. Aos 42 minutos, Zaccagni deu a assistência para Oliver Provstgaard abrir o placar

Apenas dois minutos depois, aos 44, o garçom da partida voltou a aparecer, desta vez servindo Gustav Isaksen, que ampliou a vantagem da Lazio antes do intervalo.

Torino desconta e exige defesas de Mandas

No segundo tempo, o Torino buscou a reação e conseguiu balançar as redes aos 17 minutos (62 da cronologia geral), quando Che Adams marcou após passe de Gvidas Gineitis. Apesar de ter menos a bola, o time da casa foi eficiente em suas chegadas ao longo do jogo, acertando o alvo sete vezes.

No entanto, a equipe esbarrou na atuação do goleiro Mandas. O titular da meta da Lazio viu seu time ser testado e encerrou a partida com seis defesas registradas, garantindo os três pontos para os visitantes.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com o triunfo, a Lazio segue firme na 1ª colocação do Campeonato Italiano, agora com 35 pontos. A equipe ostenta um balanço de quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos, somando 11 vitórias e dois empates em toda a campanha. Já o Torino permanece no 13º lugar, com 14 pontos, e vive um momento delicado: contando este revés, são quatro derrotas e apenas um empate nas últimas cinco rodadas do torneio.

As duas equipes voltam a campo no próximo domingo, 6, pela competição nacional. O Torino viaja para enfrentar o Genoa, enquanto a Lazio atua em casa contra a Atalanta.