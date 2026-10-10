O Paris Saint-Germain confirmou a força no Parque dos Príncipes neste sábado, 10, ao superar o Le Mans por 3 a 1, pela sexta rodada do Campeonato Francês 2026/27. Apoiado em 72% de posse de bola ao longo do confronto, o time comandado por Luis Enrique precisou da eficiência de seu banco de reservas para garantir os três pontos após sofrer o empate no início da etapa final.

Vantagem construída na posse de bola

Atuando no esquema 4-3-3, o Paris Saint-Germain ditou o ritmo desde o apito inicial contra o 3-1-4-2 do Le Mans. A superioridade nos passes (696 contra 255) se transformou em vantagem no placar aos 19 minutos do primeiro tempo. Após o VAR confirmar a marcação de um pênalti aos 16 minutos, Lucas Beraldo foi para a cobrança e converteu, colocando os donos da casa na frente.

O Le Mans tentou ajustar a equipe ainda antes do intervalo, promovendo a entrada de Dame Gueye no lugar de Habib Diallo aos 45 minutos.

Empate visitante e resposta imediata

O segundo tempo trouxe um cenário de reação rápida do Le Mans. Aos 54 minutos, após nova intervenção e confirmação do VAR, Louis Mafouta balançou as redes com assistência de Lucas Calodat, igualando o marcador.

A resposta do técnico Luis Enrique foi drástica: entre os 58 e 59 minutos, o PSG fez quatro substituições simultâneas, mandando a campo Warren Zaire-Emery, Fabián Ruiz, Vitinha e Khvicha Kvaratskhelia. A estratégia surtiu efeito quase instantâneo. Aos 61 minutos, Kvaratskhelia marcou o segundo gol parisiense. Pouco depois, aos 68, foi a vez de Maghnes Akliouche ampliar para 3 a 1, aproveitando passe de Zaire-Emery, outro jogador que havia acabado de sair do banco.

Pressão final e cartões

O volume ofensivo do Paris Saint-Germain refletiu-se nas 22 finalizações totais da equipe, sendo oito no alvo, o que obrigou o goleiro N. Kocik, do Le Mans, a fazer cinco defesas na partida. Do outro lado, os visitantes recorreram às faltas para tentar frear o ímpeto adversário, cometendo 17 infrações e recebendo cinco cartões amarelos, todos na etapa final.

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Nos acréscimos, o jogo ainda teve lances de tensão: aos 93 minutos, Désiré Doue desperdiçou um pênalti para o PSG. Logo na sequência, aos 95, o VAR revisou um novo lance de possível penalidade para os mandantes, mas a decisão final foi de que não houve infração.

Tabela e próximos jogos

Com este resultado, o Paris Saint-Germain chega a 11 pontos e assume a 5ª colocação na tabela de classificação, somando agora duas vitórias em seus últimos cinco compromissos. Já o Le Mans permanece com seis pontos e ocupa o 12º lugar.

O PSG volta a campo na próxima quarta-feira, 14, quando enfrenta o Manchester City pela Uefa Champions League, antes de encarar o Strasbourg no sábado, 17, pelo torneio nacional. O Le Mans buscará a recuperação na sexta-feira, 16, diante do Toulouse, também pelo Campeonato Francês.