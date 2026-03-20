A Juventus recebe o Sassuolo neste sábado, 21, às 16h45 (de Brasília), em partida válida pela 30ª rodada da Serie A Italiana. O confronto, realizado no Allianz Stadium, em Turim, é fundamental para as pretensões da Velha Senhora na reta final da temporada 2025/2026.

Situação das equipes na tabela

A Juventus entra em campo com o objetivo de consolidar sua posição no G4 e assegurar a vaga direta para a próxima Champions League. A equipe aposta na consistência defensiva e no fator casa para somar três pontos cruciais. De acordo com o retrospecto recente, a Juve triunfou em cinco das últimas sete partidas disputadas no Allianz Stadium.

O Sassuolo ocupa atualmente a 10ª posição na tabela, somando 38 pontos em 29 jogos. Sob o comando de Fabio Grosso, o time busca interromper uma sequência negativa de duas derrotas consecutivas para garantir uma posição estável no meio da classificação.

O que esperar do confronto

Historicamente, o duelo favorece o time de Turim, que venceu cinco dos últimos sete jogos contra o adversário. No entanto, o Sassuolo é reconhecido por suas transições rápidas, o que exigirá atenção redobrada do sistema defensivo liderado por Bremer.

A expectativa é de um jogo tático, onde a eficiência ofensiva da Juventus será testada contra a organização proposta por Grosso. Para a Velha Senhora, a vitória significa manter a pressão nos líderes, enquanto para o Sassuolo, pontuar em Turim seria um passo importante para a recuperação moral da equipe.

Onde assistir ao vivo a Juventus x Sassuolo?

A partida entre Juventus e Sassuolo terá transmissão exclusiva para o público brasileiro através das plataformas do grupo Disney: