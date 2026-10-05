Jorge Jesus comentou sobre as suas polêmicas recentes com Cristiano Ronaldo na seleção portuguesa. Após a vitória contra a Noruega, por 2 a 1, no último domingo, 4, o treinador português afirmou ao canal RTP que CR7 volta à seleção “quando quiser”.

“Não sei o que vai acontecer. Para mim está tudo em aberto. Tem que decidir a vida dele antes da convocação. Se ele estiver jogando e quiser estar na Seleção, volta quando quiser, porque não? Isto foi um mal-entendido e, na minha opinião, é fácil de resolver. Por mim está tudo bem. Quando é que vai ficar resolvido? Isso não sei, vamos ver, acabou agora este jogo”, afirmou o treinador.

Na coletiva, o treinador amenizou a briga com o craque, além de reiterar a normalidade da partida em que o português aqueceu e não saiu do banco de reservas. JJ também ressaltou que não pediu e que não pedirá desculpas a Cristiano Ronaldo.

“Não peço desculpas a ninguém. O problema foi o fato de o jogador ter aquecido. Pedir desculpas de quê? A quem? É mentira (que tenha sido acordado um pedido de desculpas). Qual é o tema para pedir desculpas?”, disse o comandante.

Com Jorge Jesus, Portugal é líder do Grupo 4, com quatro vitórias nas quatro primeiras partidas. A equipe derrotou País de Gales, Noruega (duas vezes) e Dinamarca.