Neste domingo, 4, Portugal enfrenta a Noruega, pela 4ª rodada do Grupo A4, da Nations League, no Porto. A partida marca o primeiro encontro de Jorge Jesus com a torcida portuguesa após a crise com Cristiano Ronaldo.

No entanto, em entrevista coletiva, o técnico evitou alimentar a polêmica e fez um aceno de paz para o craque da camisa 7. “O foco tem de ser a seleção, o jogo com a Noruega e o que temos de fazer bem, em sintonia com o nosso povo. Mas isso não me faz ignorar o Cris. É um símbolo da seleção portuguesa, é um símbolo de Portugal, que isso fique bem claro. Depois do jogo, há tempo para falar sobre isso”, avaliou.

A imprensa local, inclusive, trabalha com a informação de que a Federação Portuguesa Futebol tenta um encontro entre as partes.

Questionado sobre a recepção que espera ter da torcida, o Mister priorizou a coletividade: “O carinho que procuro é para a equipe, não é particularmente para mim. Sou o comandante de uma equipe e faço parte de uma equipe. Antes de ser treinador eu era torcedor da seleção, não olhava para o treinador ou os jogadores, olhava para a minha bandeira.”

CR7 x Jorge Jesus

Após assumir o comando de Portugal, Jorge Jesus estabeleceu um planejamento de rotação para atletas veteranos. A comissão técnica alinhou que CR7 seria poupado em partidas da Liga das Nações.

Durante a vitória de Portugal por 2 a 1 contra a Noruega, Cristiano Ronaldo passou cerca de 30 minutos em aquecimento na beira do gramado, mas não acabou sendo colocado na partida por decisão tática. O atacante demonstrou forte insatisfação ao término da partida e dirigiu-se diretamente ao vestiário.

Após faltar a um treino com o elenco — justificando a ausência por um cronograma de recuperação específico no hotel —, o capitão deixou o estágio da seleção antes do confronto seguinte contra a Dinamarca. A imprensa relatou um sentimento de promessa não cumprida em relação ao modo como o técnico geriu a participação dele no jogo.

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Em entrevista coletiva, Jesus admitiu ter errado no tempo de aquecimento do atleta, mas defendeu firmemente a própria autoridade no grupo.

A situação encerrou-se publicamente com Jorge Jesus declarando o assunto como pauta encerrada e focando na sequência das partidas da seleção, enquanto Cristiano Ronaldo se manifestou reforçando seu compromisso e carinho por Portugal.