Jogo eletrizante na Premier League: Ipswich Town recebe Nottingham Forest

O Ipswich Town enfrenta o Nottingham Forest em um jogo crucial pela 29ª rodada da Premier League. O confronto acontece neste sábado, 15 de março de 2025, no Estádio Portman Road, em Ipswich. Enquanto o Forest busca consolidar sua posição no topo da tabela, o Ipswich luta para escapar da zona de rebaixamento.

O Nottingham Forest, atualmente na terceira posição com 51 pontos, está a apenas dois pontos do Arsenal, vice-líder do campeonato. Uma vitória poderia aproximar ainda mais a equipe de uma vaga na próxima Champions League. Por outro lado, o Ipswich Town precisa desesperadamente dos três pontos para se afastar da zona de rebaixamento, estando seis pontos atrás do Wolves, o primeiro time fora da zona de queda.

Torcida do Nottingham Forest

Onde assistir Ipswich Town x Nottingham Forest?

Os fãs de futebol que desejam acompanhar o jogo entre Ipswich Town e Nottingham Forest terão que recorrer ao serviço de streaming Disney, já que a partida não será transmitida em nenhum canal de televisão. O jogo está marcado para as 12h, horário de Brasília.

Quais são as prováveis escalações?

Ambas as equipes devem entrar em campo com formações estratégicas. O Ipswich Town deve alinhar com Palmer no gol, seguido por O’Shea, Woolfenden, Greaves e Davis na defesa. No meio-campo, Phillips e Cajuste devem ser os responsáveis pela contenção, enquanto Philogene, Enciso e Clarke (ou Hutchinson) atuarão mais avançados. Delap é esperado no comando do ataque.

O Nottingham Forest, por sua vez, deve começar com Sels no gol. A linha defensiva provavelmente será composta por Ola Aina, Milenkovic, Murillo e Neco Williams. No meio-campo, Nico Domínguez (ou Yates) e Anderson devem formar a dupla de volantes. O trio ofensivo deve incluir Elanga, Gibbs-White e Hudson-Odoi, com Wood como centroavante.

Como chegam as equipes para o confronto?

O Nottingham Forest chega embalado, com uma campanha sólida que o coloca na disputa por uma vaga na Champions League. A equipe tem mostrado consistência e busca manter o ritmo para alcançar o vice-campeonato. Já o Ipswich Town enfrenta uma situação crítica, lutando para se manter na Premier League. A vitória é essencial para diminuir a diferença para o Wolves e evitar o rebaixamento.

