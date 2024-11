Harry Kane sobe o tom e critica jogadores por ‘abandonarem’ seleção

Harry Kane, capitão da seleção inglesa, manifestou recentemente sua preocupação sobre o número de jogadores que deixaram a equipe nacional antes dos jogos da Liga das Nações contra a Grécia e a Irlanda. Kane defende que representar o país deve ser uma prioridade, superando compromissos com os clubes, uma opinião que encontra resistência frente às circunstâncias atuais.

Os jogos contra a Grécia e a Irlanda aconteceram sem nove jogadores convocados originalmente pelo técnico interino Lee Carsley. Tais ausências geraram debates, notadamente após Kane elogiar o legado de Gareth Southgate, que promoveu um forte espírito de equipe e dedicação entre os jogadores.

“A alegria de jogar pela Inglaterra, acho que ele trouxe isso de volta. Em todos os treinos, as pessoas ficavam empolgadas, queriam jogar pela Inglaterra e isso é o mais importante. Acho que a Inglaterra vem antes de qualquer coisa, vem antes do clube. É a coisa mais importante, você joga como um profissional. Gareth estava atento a isso e não tinha medo de tomar decisões se isso começasse a se desviar de certos jogadores. É uma pena. Obviamente, acho que é um período difícil da temporada e talvez tenha havido um pouco de aproveitamento disso. Não gosto muito disso, para ser totalmente honesto. Acho que a Inglaterra vem antes de qualquer coisa”

Quem deixou a Seleção?

A lista de jogadores que se retiraram inclui estrelas como Jack Grealish e Phil Foden do Manchester City, Bukayo Saka e Declan Rice do Arsenal, além de Cole Palmer e Levi Colwill do Chelsea. Lesões também afastaram Trent Alexander-Arnold do Liverpool, Aaron Ramsdale do Southampton, e Jarrad Branthwaite do Everton. Essa situação cria um desafio considerável para a seleção, que busca promoção na Liga das Nações.

A perspectiva de Harry Kane

Em entrevista à ITV Sport, Kane lembrou do rejuvenescimento do entusiasmo dos jogadores pela Inglaterra sob Southgate. Ele afirmou que jogar pela seleção deve ser a prioridade essencial. Kane expressou sua frustração com as ausências recentes, sugerindo que alguns podem estar “tirando vantagem” das dificuldades da temporada para evitar compromissos com a seleção. Kane, agora no Bayern, destacou a importância de a seleção permanecer no centro das atenções dos jogadores, apesar das pressões dos clubes.

Impacto na Seleção

A saída desses jogadores ocorre em um momento crítico da Liga das Nações, com a Inglaterra em segundo lugar no grupo B2, atrás da líder Grécia. Apenas o melhor de cada grupo avança, aumentando a necessidade de um time forte e unido. Com Thomas Tuchel assumindo como técnico no próximo ano, há esperança de que um renovado comprometimento traga nova energia à equipe.

As preocupações de Kane lançam luz sobre um debate importante acerca das prioridades dos jogadores e como equilibrar os compromissos dos clubes com os da seleção nacional. Na representação por seu país, os desafios internacionais de futebol continuam testando as lealdades e comprometimentos, um ponto que a Inglaterra terá que abordar para alcançar suas aspirações esportivas.