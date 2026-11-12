A Bélgica precisou de um curto intervalo de tempo para reverter a desvantagem e vencer a Turquia por 2 a 1 nesta quinta-feira, 12, no estádio Gürsel Aksel, em Izmir. Em partida válida pela quinta rodada do Grupo A da primeira divisão da Liga das Nações, os donos da casa saíram na frente, mas os belgas garantiram o triunfo ainda na etapa inicial, aprofundando a má fase dos turcos.

O confronto começou com a Turquia, comandada pelo técnico Sergen Yalçın, buscando o controle e terminando o jogo com ligeira vantagem na posse de bola (53%). Aos 20 minutos, Arda Güler abriu o placar para os mandantes com uma cobrança de falta perfeita, mais da intermediária do que da entrada da área.

No entanto, a resposta da equipe de Mark van Bommel foi rápida e letal. Aos 27 minutos, Kevin De Bruyne empatou a partida após assistência de Jérémy Doku. Apenas três minutos depois, Charles De Ketelaere marcou o segundo gol belga, com passe de Maxim De Cuyper, decretando a virada antes do intervalo.

No segundo tempo, os treinadores promoveram diversas substituições para oxigenar as equipes, mas o placar permaneceu inalterado. A Bélgica arriscou mais ao longo dos 90 minutos, registrando 12 finalizações totais contra 10 da Turquia, e viu o goleiro turco Ugurcan Çakır fazer três defesas. Do outro lado, Senne Lammens também trabalhou, com seis intervenções para garantir a vitória visitante.

Com o resultado, a Bélgica chega a nove pontos em cinco jogos na competição e está na segunda colocação do grupo, atrás da França. A Turquia é a lanterna, ainda zerada em pontuação. As duas seleções voltam a campo no próximo domingo, 15: os turcos enfrentam a França, enquanto os belgas medem forças contra a Itália.