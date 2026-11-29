O Fulham intensificou as movimentações nos bastidores para estender o vínculo de Calvin Bassey diante do forte interesse do Manchester United, golado no último sábado, 28. De acordo com apuração do portal britânico TEAMtalk, repercutida pelo EPL Index, a diretoria londrina quer blindar o zagueiro nigeriano de 26 anos, titular absoluto e peça-chave da equipe.

Quais são as condições contratuais de Bassey no clube?

Embora o vínculo formal do defensor termine no meio de 2027, o clube de Craven Cottage possui uma cláusula de extensão unilateral válida por mais doze meses, mantendo a prioridade legal até 2028. Essa margem contratual garante segurança negocial à cúpula do time inglês nas conversas.

Para garantir a permanência definitiva do atleta em longo prazo, os dirigentes acenam com um reajuste salarial expressivo. O clube, no entanto, opera sob rigoroso teto interno de despesas para manter o equilíbrio financeiro do vestiário, onde os maiores vencimentos seguem sob o teto estabelecido em torno do goleiro Bernd Leno.

Como o Manchester United monitora a situação do zagueiro?

A carência de reforços para o miolo de zaga transformou o nigeriano em uma das principais alternativas em debate interno no clube de Old Trafford. Atento à movimentação do rival da Premier League, o time londrino fixou uma avaliação de corte na casa de 50 milhões de libras (cerca de R$ 364,1 milhões, na cotação atual) para sentar à mesa de negociações, sinalizando que não pretende facilitar uma transferência no decorrer da temporada.