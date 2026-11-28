O Brentford não tomou conhecimento do Manchester United e venceu por 4 a 0 neste sábado, 28, em pleno Old Trafford, pela 12ª rodada do Campeonato Inglês. O resultado escancara a má fase dos donos da casa, que amargam a 19ª colocação na tabela da competição e podem ser os últimos colocados se o Crystal Palace vencer o Hull City no domingo.
Eficiência cirúrgica e brilho de Ouattara
Apesar de o Manchester United terminar o jogo com 59% de posse de bola e 25 finalizações no total, foi o Brentford quem ditou o ritmo do placar. Com apenas quatro chutes certos durante toda a partida, os visitantes balançaram as redes quatro vezes. O grande nome da construção ofensiva foi Dango Ouattara, que distribuiu três assistências. Aos 19 minutos do primeiro tempo, ele serviu Callum Wilson para abrir o marcador. Aos 32, a dupla repetiu a dose, e Wilson ampliou a vantagem.
Na volta para o segundo tempo, o técnico Mauricio Pochettino tentou mudar o panorama do Manchester United com substituições, mas a sua equipe continuou sem conseguir converter suas oito finalizações no alvo em gols. O Brentford, por sua vez, manteve a precisão implacável. Ouattara deu sua terceira assistência no jogo, desta vez para Kristoffer Ajer marcar o terceiro gol. Já nos acréscimos, Kevin Schade, que havia entrado no lugar de Wilson, fechou a conta com passe de Michael Kayode.
Com a vitória, o Brentford chega a 20 pontos em 12 jogos e ocupa a quinta colocação do Campeonato Inglês. Já o Manchester United vive situação dramática: está na 19ª posição, com apenas oito pontos, e venceu apenas uma vez no torneio.
O United volta a campo na quarta-feira, 02, contra o Newcastle, fora de casa. No mesmo dia, o Brentford recebe o Arsenal, também pelo Campeonato Inglês.