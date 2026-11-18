A eliminação da seleção dinamarquesa na Nations League gerou repercussão fora dos gramados. Após queda da Dinamarca, Mauro de Jesus, filho do treinador Jorge Jesus, utilizou as redes sociais para rebater uma provocação publicada dias antes pelo atacante Rasmus Hojlund.

Na rodada anterior do Grupo A4, os dinamarqueses venceram a seleção portuguesa por 4 a 1, em Braga. Naquela partida, Hojlund anotou dois gols e publicou nas redes sociais uma fotografia imitando a comemoração tradicional de Cristiano Ronaldo, com uma legenda em alusão ao famoso grito de celebração do astro português.

O cenário da chave, no entanto, mudou na rodada seguinte. A equipe dinamarquesa acabou derrotada pela seleção norueguesa por 3 a 2, em Copenhague, com gol decisivo de pênalti marcado por Erling Haaland nos acréscimos. O tropeço empurrou a Dinamarca para a terceira colocação da tabela, anulando o impacto da vitória conquistada sobre Portugal.

Diante do desfecho, Mauro de Jesus compartilhou uma publicação nos stories do Instagram com a imagem de Hojlund logo abaixo da classificação do grupo, destacando a terceira colocação final ocupada pelos dinamarqueses no torneio continental.