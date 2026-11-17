Em um confronto marcado por uma reviravolta dramática, a Noruega superou um início adverso e venceu a Dinamarca de virada por 3 a 2 nesta terça-feira, 17, no Parken Stadium, em Copenhague. A partida, válida pela sexta rodada da Liga das Nações, foi decidida nos acréscimos com um pênalti convertido por Erling Haaland após revisão do árbitro de vídeo e garantiu aos noruegueses uma vaga nas quartas de final da competição.
A Dinamarca, armada pelo técnico Brian Riemer em um 4-2-3-1, aproveitou os primeiros minutos para construir uma vantagem confortável. Logo aos 11 do primeiro tempo, Rasmus Hojlund abriu o placar. Apenas três minutos depois, Pierre-Emile Højbjerg ampliou a diferença após receber assistência de Gustav Isaksen.
A Noruega chegou a balançar as redes aos 33 minutos, mas o gol foi anulado pelo VAR. A reação dos visitantes, no entanto, começou a se concretizar aos 37, quando Martin Odegaard desarmou o goleiro Mads Hermansen, quase embaixo das traves, e deixou para Haaland marcar o primeiro gol norueguês.
No segundo tempo, a equipe comandada por Stale Solbakken intensificou o volume ofensivo. Os números refletem a postura da Noruega, que terminou o jogo com 52% de posse de bola, sete escanteios a favor e 22 finalizações totais, contra apenas sete arremates da Dinamarca. A insistência deu resultado aos 38 minutos, quando Odegaard marcou e igualou o marcador.
O desfecho da partida ficou reservado para os acréscimos. Aos 49, o VAR confirmou um pênalti a favor da Noruega. Haaland assumiu a cobrança e converteu, garantindo a vitória antes de receber um cartão amarelo na sequência por comemorar retirando a sua camisa.
Com o resultado, a Noruega chega a nove pontos no Grupo D da Liga A, mesma pontuação da Dinamarca. Como a primeira partida entre elas, em Oslo, terminou empatada, essa vitória garantiu a segunda colocação aos noruegueses pelo confronto direto.