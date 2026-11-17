Em partida movimentada no Cardiff City Stadium, Portugal venceu o País de Gales por 3 a 2 nesta terça-feira, 17, pela sexta rodada da Liga A da Liga das Nações. Os donos da casa deram trabalho e chegaram a virar o placar no primeiro tempo, mas a equipe visitante buscou o empate e garantiu a vitória na etapa final. Com o resultado, os portugueses chegaram a 15 pontos e garantiram a liderança do Grupo 4.

O jogo começou com Portugal pressionando no ataque. Aos 11 minutos, João Neves roubou a bola no campo ofensivo e serviu Bruno Fernandes, que dominou na entrada da área e chutou no canto direito de Danny Ward para abrir o placar. A resposta galesa foi imediata. Aos 13, Rubin Colwill tocou para o meio da área e David Brooks completou de primeira, empatando o duelo. O lance foi revisado pelo VAR e a decisão de campo foi mantida.

A partida seguiu equilibrada, com chances para os dois lados. Aos 40 minutos, Sorba Thomas disparou pela esquerda, invadiu a área e chutou na saída de Diogo Costa para virar o jogo para o País de Gales. No entanto, a vantagem durou pouco. Aos 43, Francisco Trincão cruzou da esquerda e Pedro Neto completou para o fundo das redes, deixando tudo igual antes do intervalo.

Na volta para o segundo tempo, as equipes mantiveram a postura ofensiva. Aos 14 minutos, o técnico Jorge Jesus promoveu a entrada de Carlos Forbs no lugar de Trincão. A alteração surtiu efeito quando Forbs disparou pela direita, invadiu a área e chutou rasteiro para marcar o terceiro gol português. Pouco depois, a situação de Portugal se complicou: Pedro Neto recebeu cartão vermelho direto após cometer falta dura, deixando os visitantes com um a menos.

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Com a vantagem numérica, o País de Gales intensificou a busca pelo empate. Os donos da casa terminaram a partida com 22 finalizações contra 11 de Portugal, além de 40% de posse de bola. No entanto, esbarraram em uma grande atuação do goleiro Diogo Costa, que fez seis defesas no confronto.

Aos 23 minutos da etapa final, antes mesmo da expulsão, Costa já havia feito uma linda defesa em cabeçada de Ben Cabango. Nos minutos finais, Harry Wilson ainda assustou com um chute rente à trave, mas o placar não foi alterado.

Portugal e Noruega avançaram às quartas de final pelo Grupo 4. Gales foi lanterna com apenas três pontos.