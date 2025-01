Ex-Real Madrid é colocado à venda pelo PSG

O atacante espanhol Marco Asensio enfrenta um momento de indefinição em sua carreira no Paris Saint-Germain (PSG). Desde que ingressou no clube, Asensio não consegue encontrar seu espaço no time titular. A última participação significativa do jogador foi registrada em 6 de dezembro, durante uma breve atuação contra o Auxerre.

A chegada de novos talentos como Barcola e Doué ao ataque parisiense complicaram ainda mais a situação do espanhol. Atualmente, o PSG estuda a possibilidade de negociar Asensio durante a janela de transferências. A intenção é abrir uma vaga na equipe para a contratação de Kvaratskhelia, destaque do Napoli.

Quais são os desafios para a transferência de Marco Asensio?

Um dos principais obstáculos para a transferência de Marco Asensio é seu salário elevado. Atualmente, o atacante recebe cerca de 830 mil euros mensais, o que representa aproximadamente R$ 5,16 milhões. Este valor é considerado um impedimento para muitos clubes que poderiam se interessar por sua contratação.

Com contrato no PSG até junho de 2026, Asensio tem seu nome especulado por diversos times na Espanha e na Inglaterra. Entre as soluções em discussão, um empréstimo com o PSG pagando uma parte do salário surge como uma opção viável. No entanto, a principal prioridade do clube é realizar a venda definitiva do jogador.

Outros Nomes que Devem Deixar o PSG

Marco Asensio não é o único jogador na lista de possíveis saídas do clube parisiense. O PSG também avalia a situação de outros atletas como Kolo Muani e Milan Skriniar. Kolo Muani, adquirido recentemente por 90 milhões de euros, não correspondeu às expectativas e também está sob análise para uma possível transferência.

A reformulação no elenco do PSG indica um interesse em renovar a equipe, focando em novos talentos e na melhor estruturação do time para as próximas temporadas. Este movimento é visto como essencial para manter o nível competitivo do clube nas principais competições europeias.

Como Asensio se Destacou em Clubes Anteriores?

Antes de sua passagem pelo PSG, Marco Asensio já havia mostrado seu potencial em clubes como Real Madrid, Mallorca e Espanyol. No Real Madrid, ele conquistou diversos títulos e era visto como uma promessa em ascensão. Sua habilidade técnica e visão de jogo o tornaram uma peça versátil no ataque, tanto como meia-atacante quanto nas extremidades do campo.

No entanto, as expectativas criadas durante essas fases iniciais de sua carreira não foram completamente alcançadas no PSG. A busca por novos ares pode representar uma oportunidade de resgatar o desempenho que um dia o alçou ao status de promissor jogador europeu.

O Que o Futuro Reserva para Marco Asensio?

O mercado de transferências atual se apresenta como um momento crucial para a carreira de Marco Asensio. As decisões tomadas nos próximos meses poderão definir não apenas seu futuro imediato, mas também sua jornada a longo prazo no futebol europeu. Seja através de transferência ou de empréstimo, uma mudança pode proporcionar novas oportunidades para o atacante espanhol reencontrar seu melhor futebol.

Em um cenário onde o futebol é altamente dinâmico, as possibilidades são variadas para Asensio. Clubes na Espanha e Inglaterra continuam de olho em seus serviços, enquanto ele busca uma chance de se reestabelecer como um jogador de impacto no cenário internacional.