O ex-presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) Gilberto Madaíl criticou duramente a postura de Cristiano Ronaldo após o atacante abandonar a concentração da seleção portuguesa. Em declarações à emissora Rádio Renascença, o antigo dirigente afirmou que o jogador deveria demonstrar mais humildade diante da história construída com o país.

“Me deixou muito triste ver como o Cristiano Ronaldo foi apoiado na seleção, a maneira como o Luiz Filipe Scolari o o deu carinho quando aconteceu da morte do seu pai, a maneira como na Federação todas as pessoas o tratavam, e agora esta situação”, afirmou o ex-dirigente.

Madaíl presidiu a entidade entre 1996 e 2011. Hoje com 81 anos, o ex-mandatário lamentou o desgaste gerado pelo episódio e enfatizou a importância da estrutura institucional na trajetória internacional do astro.

“Cada um interpreta como quiser agora. Para mim, o Ronaldo deveria ter a humildade para reconhecer que foi também através da Federação – volto a repetir, também através da Federação – que teve aquilo que tem, todo o prestígio que tem hoje”, completou.

Qual o motivo do atrito na seleção portuguesa?

O afastamento do camisa 7 ocorreu em meio a desentendimentos com o técnico Jorge Jesus. A decisão de deixar a concentração gerou forte repercussão interna antes dos compromissos da equipe e provocou debates sobre a liderança dentro do vestiário.

Madaíl avaliou que a saída repentina resultou em uma situação incompreensível para o país e aprovou a condução da crise por Pedro Proença, atual presidente da FPF, reiterando que os interesses coletivos da equipe nacional devem sempre prevalecer sobre vontades individuais.