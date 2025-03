Juventus enfrenta Genoa na Serie A; veja onde assistir ao vivo

Juventus e Genoa se enfrentarão neste sábado, 29 de março de 2025, às 14h (horário de Brasília), no Juventus Stadium, em Turim. Este confronto faz parte da 30ª rodada do Campeonato Italiano e promete ser um jogo emocionante. A transmissão será feita exclusivamente pela Disney através de seu serviço de streaming.

A Juventus, conhecida como a Velha Senhora, está em busca de uma vaga na próxima edição da Champions League. Atualmente, a equipe ocupa a 5ª posição na tabela, com 52 pontos em 29 jogos. O novo técnico, Igor Tudor, fará sua estreia à frente do time, substituindo Thiago Motta, que foi recentemente demitido.

Torcida do Genoa – Fonte: Instagram/@genoacfc

Qual é a situação atual do Genoa no Campeonato?

O Genoa, por outro lado, encontra-se na 12ª posição da tabela e não tem ambições de conquistar uma vaga em competições continentais nesta temporada. Sob o comando do ex-jogador Patrick Vieira, a equipe está a salvo do rebaixamento, com uma diferença de 13 pontos para o Empoli, que é o primeiro time na zona de rebaixamento.

Apesar de não lutar por uma vaga em torneios europeus, o Genoa busca consolidar sua posição na Serie A e terminar a temporada de forma digna. O confronto contra a Juventus será uma oportunidade para testar suas habilidades contra um dos gigantes do futebol italiano.

Onde assistir e quais são as prováveis escalações?

Os fãs poderão acompanhar o jogo entre Juventus e Genoa exclusivamente pelo serviço de streaming da Disney. Este será um jogo crucial para a Juventus, que precisa da vitória para continuar sonhando com a classificação para a Champions League.

As prováveis escalações para o confronto são as seguintes:

Juventus (Técnico: Igor Tudor): Di Gregorio ; Kalulu , Gatti , Veiga ; Weah , Locatelli , Thuram , Savona ; Koopmeiners , Yildiz ; Vlahovic .

; , , ; , , , ; , ; . Genoa (Técnico: Patrick Vieira): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Matturro; Badelj, Frendrup; Zanoli, Malinovskyi, Miretti; Pinamonti.

O que esperar do confronto entre Juventus e Genoa?

O jogo entre Juventus e Genoa promete ser disputado, com ambas as equipes buscando alcançar seus objetivos na temporada. A Juventus, sob a nova liderança de Igor Tudor, espera usar o fator casa para conquistar os três pontos e se aproximar do topo da tabela. Já o Genoa, sem a pressão do rebaixamento, pode jogar de forma mais solta e tentar surpreender a equipe de Turim.

Com a temporada se aproximando do fim, cada ponto é crucial, especialmente para a Juventus, que ainda sonha com a classificação para a Champions League. Será interessante ver como as duas equipes se comportarão em campo e quais estratégias os técnicos adotarão para garantir a vitória.

