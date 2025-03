Espanyol e Atlético de Madrid se enfrentam: Onde assistir partida valida pela La Liga

O Espanyol enfrentará o Atlético de Madrid em um duelo importante pela 29ª rodada da La Liga. O jogo está agendado para este sábado, 29 de março de 2025, às 12h15 (horário de Brasília), no RCDE Stadium, na Espanha. Os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo pela ESPN e pelo serviço de streaming Disney.

Atualmente, o Espanyol ocupa a 15ª posição na tabela, com 28 pontos, após uma derrota por 2 a 1 para o Mallorca na última rodada. O Atlético de Madrid, por outro lado, está em terceiro lugar, com 56 pontos, mas também vem de uma derrota, tendo perdido para o Barcelona por 4 a 2.

Torcida do Espanyol – Fonte: Instagram/@rcdespanyol

Qual é o histórico de confrontos entre Espanyol e Atlético de Madrid?

Os dois clubes já se enfrentaram 190 vezes ao longo da história. O Atlético de Madrid leva vantagem no retrospecto, com 96 vitórias, enquanto o Espanyol venceu 59 vezes. Este histórico coloca o time colchonero em uma posição de favoritismo, mas o futebol é sempre imprevisível, e o Espanyol buscará surpreender em casa.

Quais são as escalações prováveis para o confronto?

As escalações das equipes são sempre um ponto de interesse para os torcedores. No lado do Espanyol, espera-se que Joan Garcia esteja no gol, com uma linha defensiva composta por Omar El Hilali, Marash Kumbulla, Leandro Cabrera e Carlos Romero. No meio-campo, Jofre Carreras, Edu Expósito e Urko González devem atuar, enquanto Javi Puado, Roberto Fernández e Alex Král são esperados no ataque.

O Atlético de Madrid, por sua vez, deve contar com Jan Oblak no gol. A defesa pode ser formada por Marcos Llorente, Clément Lenglet, Robin Le Normand e Reinildo Mandava. No meio-campo, Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul e Pablo Barrios são os prováveis titulares, com Samuel Lino, Antoine Griezmann e Julián Álvarez compondo o ataque.

Onde assistir ao jogo entre Espanyol e Atlético de Madrid?

Os fãs de futebol poderão assistir ao confronto entre Espanyol e Atlético de Madrid ao vivo pela ESPN, um canal fechado, e também pelo serviço de streaming Disney. A transmissão ao vivo oferece uma oportunidade para os torcedores acompanharem cada momento deste emocionante jogo da La Liga.

Com ambos os times buscando recuperação após derrotas recentes, o confronto promete ser disputado e emocionante. O Espanyol tentará usar o fator casa a seu favor, enquanto o Atlético de Madrid buscará consolidar sua posição entre os líderes da competição.

