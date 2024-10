Erro de arbitragem por resultar em nova partida

Um incidente controverso marcou a 9ª rodada do Campeonato Francês no jogo entre Lyon e Auxerre, que terminou empatado em 2 a 2. Devido a uma decisão polêmica do árbitro Jeremy Stinat, há debates fervorosos entre os clubes sobre a possibilidade de repetir a partida.

A controvérsia começou quando Stinat assinalou um pênalti para o Lyon após uma falta em Mikautadze, levando ao primeiro gol do jogo. Antes de revisar a decisão no VAR, ele já havia indicado um tiro de meta para o Auxerre, o que despertou protestos do time visitante, alegando prejuízo.

Entendendo a “Reserva Técnica” na Ligue 1

O Auxerre, rapidamente, utilizou o artigo 559 do regulamento da Liga de Futebol Profissional da França (LFP), onde o capitão, Jubal, apresentou uma “reserva técnica” ao árbitro. Este mecanismo permite formalizar queixas legais sobre arbitragens duvidosas.

Após a apresentação do documento, ele precisa ser registrado na súmula da partida e enviado à LFP em um prazo de 48 horas. A queixa é então analisada pela Comissão Federal dos Árbitros da Federação Francesa de Futebol.

Possíveis Resultados do Protesto

A Comissão pode optar por manter o resultado da partida, caso o erro não seja considerado decisivo para o resultado. Alternativamente, se o erro for julgado impactante, a partida poderá ser remarcada.

O técnico do Auxerre, Christophe Pélissier, chegou a ameaçar tirar a equipe de campo como protesto, demonstrando insatisfação com a gestão do jogo e a aplicação das regras.

Discussão Sobre o VAR e o Tiro de Meta

O Auxerre alega que no momento em que o VAR chamou Stinat, o goleiro já havia reiniciado o jogo com um tiro de meta. Segundo o regulamento da Ligue 1, o VAR não pode interferir em lances já concluídos, como uma cobrança de tiro de meta.

Este argumento técnico apoia a “reserva técnica” do Auxerre, aumentando as expectativas sobre a decisão da Comissão, que avaliará se houve erro interpretativo do VAR e se a partida deve ser repetida.

O desfecho deste caso pode influenciar a classificação atual da temporada e estabelecer um precedente para futuras revisões de vídeo no futebol profissional francês.