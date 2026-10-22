O Estrela Vermelha e o Copenhagen empataram por 2 a 2 nesta quinta-feira, 22, em partida válida pela segunda rodada da Conference League.

O confronto foi marcado por uma virada rápida dos mandantes ainda no primeiro tempo, após saírem atrás no placar com um gol contra, mas os visitantes buscaram a igualdade na etapa final.

Gols e virada antes do intervalo

Atuando no esquema 3-2-4-1, o Estrela Vermelha viu o Copenhagen abrir o placar aos 29 minutos, contando com um gol contra de Gashtarov. A resposta da equipe mandante, que terminou a partida com 57% de posse de bola e nove finalizações contra seis do adversário, foi imediata.

Aos 34 minutos, Elsnik balançou as redes após assistência de Lucic, deixando tudo igual. Pouco depois, aos 41 minutos, Kostov aproveitou o passe de Ristic para virar o marcador antes do fim do primeiro tempo.

Empate visitante e expulsão no fim

Na volta para a segunda etapa, o Copenhagen promoveu alterações que surtiram efeito. Aos 70 minutos, Carrizo marcou o gol de empate, recebendo assistência de Markgraf, que havia entrado no intervalo na vaga de Suzuki.

O Estrela Vermelha tentou pressionar, exigindo três defesas do goleiro Diant Ramaj ao longo do duelo, enquanto Matheus fez uma intervenção do outro lado. Nos acréscimos, aos 94 minutos, Gudelj, do time mandante, recebeu cartão vermelho direto e foi expulso.

Com o resultado, o FK Crvena Zvezda, que era o 24º colocado antes do jogo, soma seu primeiro ponto na competição, chegando a um empate e uma derrota em dois jogos.

Já o Copenhagen mantém sua invencibilidade recente no torneio, acumulando três vitórias e dois empates nos últimos cinco compromissos. As duas equipes voltam a campo pela Conference League na quinta-feira, 5 de novembro: o Estrela Vermelha enfrenta o Inter Club d’Escaldes, enquanto o Copenhagen joga contra o FC Iberia 1999.