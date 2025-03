Eliminatórias da Europa: Polônia e Lituânia se enfrentam; saiba onde assistir

Na próxima sexta-feira, 21 de março, a Polônia enfrentará a Lituânia na abertura do Grupo G das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026. O confronto acontecerá no Estádio PGE Narodowy, em Varsóvia, às 16h45 (horário de Brasília). Este jogo representa uma oportunidade crucial para a Polônia, que busca retomar o caminho das vitórias após uma série de resultados decepcionantes.

Por outro lado, a Lituânia chega como a equipe menos favorecida, mas determinada a surpreender e iniciar sua campanha de forma positiva. A expectativa é de um jogo disputado, onde os lituanos tentarão contrariar as previsões e a Polônia buscará confirmar seu favoritismo.

Jogadores da seleção da Polônia – Fonte: Instagram/@laczynaspilka

Como estão as equipes para o confronto?

Com o início das Eliminatórias, ambas as seleções ainda não somaram pontos. No entanto, o retrospecto recente das equipes é bastante distinto. A Polônia enfrenta um período conturbado, sem vitórias nos últimos cinco jogos e com campanhas abaixo do esperado na Eurocopa 2024 e na Liga das Nações. O rebaixamento para a Liga B no torneio continental acentuou a necessidade de uma rápida reconstrução para garantir uma vaga no Mundial.

Já a Lituânia nunca se classificou para uma Copa do Mundo ou Eurocopa. A seleção venceu apenas duas das últimas 18 partidas e perdeu sete dos últimos oito jogos fora de casa. A queda para a Liga D da Liga das Nações reflete as dificuldades enfrentadas pela equipe, que busca uma reviravolta nesta nova campanha.

Quais são as prováveis escalações para o jogo?

As escalações prováveis para o confronto entre Polônia e Lituânia já estão sendo especuladas. A Polônia deve entrar em campo com Bulka no gol; Piatkowski, Walukiewicz e Kiwior formando a linha de defesa; Zalewski, Urbanski, Moder, Zielinski e Kaminski no meio-campo; e Swiderski e Piatek no ataque.

Por sua vez, a Lituânia deve alinhar com Bertasius no gol; Tutyskinas, Girdvainis, Kazukolovas e Sirvys na defesa; Lasickas, Gineitis, Vorobjovas, Golubickas e Dolznikov no meio-campo; e Paulauskas como atacante.

Onde assistir ao jogo Polônia x Lituânia?

Os torcedores poderão acompanhar o confronto entre Polônia e Lituânia ao vivo pela ESPN e pelo serviço de streaming Star, disponível para assinantes. Além disso, algumas casas de apostas podem oferecer a transmissão via streaming para aqueles que possuem saldo em suas contas.

