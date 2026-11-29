O Bayer Leverkusen superou o Borussia Dortmund por 2 a 1, de virada, neste domingo, 29, no Signal Iduna Park. Em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Alemão, os donos da casa saíram na frente logo no início, mas os visitantes impuseram um alto volume ofensivo para garantir os três pontos na etapa final. O resultado impede o Dortmund, ainda líder, de aproveitar o empate do Bayern de Munique no sábado e abrir até quatro pontos de vantagem.
O Dortmund, comandado pelo técnico Niko Kovač, precisou de pouco tempo para mexer no placar. Aos oito minutos do primeiro tempo, Felix Nmecha balançou as redes após assistência de Konstantinos Karetsas. Apesar da desvantagem inicial, o Bayer Leverkusen não se intimidou e passou a ditar o ritmo do confronto. A equipe do técnico Carles Martínez terminou o jogo com 51% de posse de bola e expressivas 25 finalizações. Para segurar o resultado até o intervalo, o goleiro Gregor Kobel precisou trabalhar, terminando a partida com cinco defesas.
A virada no segundo tempo
Na etapa complementar, a insistência do Leverkusen deu resultado. Aos 24 minutos, Patrik Schick marcou o gol de empate, contando com passe de Aleix García. Logo na sequência, o Dortmund tentou responder com uma substituição tripla, promovendo as entradas de Ethan Nwaneri, Carney Chukwuemeka e Ramy Bensebaini. No entanto, foram os visitantes que voltaram a marcar. Aos 35 minutos, Equi Fernández anotou o segundo gol do Leverkusen, decretando a virada e o placar final.
Mesmo com a derrota, o Borussia Dortmund segue na primeira colocação do Campeonato Alemão, com 24 pontos, um a mais que o Bayern de Munique e o Freiburg. Já o Bayer Leverkusen aparece na quinta posição, mas chega aos 22 pontos e encosta no topo.
O Bayer Leverkusen volta a campo no próximo sábado, 05, contra o Borussia Mönchengladbach, pelo Campeonato Alemão. O Borussia Dortmund tem um clássico no domingo, 06, diante do Schalke 04, também pela liga nacional.