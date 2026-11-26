O Bayer Leverkusen foi à Croácia nesta quinta-feira, 26, e venceu o Dinamo Zagreb por 2 a 0, no estádio Maksimir, em partida válida pela quinta rodada da Europa League. Com o resultado construído de forma cirúrgica ainda na etapa inicial, a equipe alemã chegou aos 12 pontos no torneio continental, enquanto os donos da casa permaneceram com sete.
Eficiência alemã no primeiro tempo
O time visitante, comandado pelo técnico Carles Martínez e armado em um 4-2-3-1, controlou o ritmo da partida com 62% de posse de bola e 636 passes trocados. A vantagem no placar não demorou a aparecer. Logo aos 10 minutos de jogo, Malik Tillman balançou as redes para o Bayer Leverkusen. A equipe manteve o controle e, antes do intervalo, aos 45 minutos, Jarell Quansah ampliou o marcador após receber assistência de Moussa Diaby, definindo o placar final.
Dinamo finaliza mais, mas para em Flekken
Mesmo com menos posse de bola (38%), o Dinamo Zagreb, do técnico Leko, arriscou mais finalizações no total: 14 contra 9 dos visitantes. No entanto, a equipe croata esbarrou na atuação do goleiro Flekken. O arqueiro do Bayer Leverkusen terminou a partida com três defesas, parando as três únicas finalizações certas do Dinamo no alvo. Do outro lado, o Leverkusen foi letal: acertou o gol apenas duas vezes em todo o jogo, convertendo ambas, sem que o goleiro Kotarski registrasse defesas. O confronto também foi marcado pelo alto número de faltas dos donos da casa (15 a 3) e por três cartões amarelos para o Dinamo no segundo tempo (Lukas Kacavenda, Luka Stojkovic e Kirill Kravtsov), contra apenas um do Bayer (Loïc Badé).
Tabela e próximos compromissos
Com a vitória, o Bayer Leverkusen, que iniciou a rodada na sétima posição, passa a somar 12 pontos em cinco jogos, acumulando um retrospecto de quatro vitórias e uma derrota na competição. Já o Dinamo Zagreb, que era o nono colocado antes da bola rolar, segue com sete pontos e conhece sua segunda derrota no torneio (o balanço conta com duas vitórias, um empate e duas derrotas).
O Bayer Leverkusen volta a campo no próximo domingo, 29, contra o Borussia Dortmund, fora de casa, pelo Campeonato Alemão. O Dinamo Zagreb terá seu próximo compromisso na quinta-feira, 10 de dezembro, quando visita o Rennes, novamente pela Europa League.