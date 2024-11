Deschamps deixa Mbappé fora de convocação: ‘Melhor assim’

O atacante Kylian Mbappé, do Real Madrid, foi novamente preterido da lista de convocados da seleção francesa pelo técnico Didier Deschamps. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 7, quando Deschamps divulgou os 23 nomes para as partidas contra Israel e Itália, pela Nations League. O volante Aurélien Tchouaméni, companheiro de Mbappé, também ficou de fora.

“Tive várias conversas com Mbappé, pensei sobre isso e tomei essa decisão sobre esses encontros. Acho que é melhor assim. Não vou discutir, mas posso dizer duas coisas: Kylian queria vir e não está ligado a problemas extra-esportivos, a partir do momento em que existe a presunção de inocência. É uma escolha pontual para este encontro com os dois jogos”, explicou Deschamps.

❌🇫🇷 DESCHAMPS, tras dejar FUERA de la LISTA a MBAPPÉ: 👉"Es MI DECISIÓN, PIENSO que es MEJOR ASÍ". pic.twitter.com/jkkXFHluzL — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 7, 2024

Na última Data Fifa, após alegar problemas musculares, Mbappé viajou para Estocolmo, na Suécia, e acabou flagrado em uma boate provocando críticas devido sua impossibilidade física.

O nome do astro francês ainda foi citado pelo jornal Aftonbladet como algo de uma investigação policial por um suposto estupro que teria ocorrido em um hotel em que o atacante esteve hospedado com familiares.

De acordo com a publicação, o nome dele não é citado diretamente. Ele negou o envolvimento e classificou a notícia como tendenciosa, sendo publicada um dia antes de uma audiência com seu antigo clube, o Paris Saint-Germain, em que pleteia o pagamento de um bônus contratual.

“Notícias falsas! Está ficando tão previsível, um dia antes da audiência, como se fosse por acaso”, publicou Mbappé na rede X.

