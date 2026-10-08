Ídolo do Manchester City e campeão mundial pela seleção espanhola, o meia David Silva surpreendeu ao revelar sua preferência para a premiação da Bola de Ouro. Em entrevista no programa “El Partidazo”, da emissora de rádio espanhola COPE, o jogador declarou que não entregaria o troféu aos badalados Kylian Mbappé ou Lamine Yamal, elegendo o compatriota Fabián Ruiz como o nome ideal para ser premiado.

Por que David Silva escolheu Fabián Ruiz?

Para justificar sua escolha, David Silva destacou o peso dos troféus coletivos conquistados no ciclo recente. O volante foi peça regular no Paris Saint-Germain e na seleção espanhola durante as principais campanhas vitoriosas do período.

“Para mim o coletivo vem em primeiro lugar, porque senão não seria possível ganhar. Mas tudo bem, se eu tivesse que dar a alguém seria para Fabián, porque nos últimos dois anos ele é o que mais ganhou títulos. Foi importante no PSG e depois na seleção. Não lhe dão muita importância, não sei por quê, porque é um baita jogador. Eu gosto muito dele e, de mansinho, ele fez um trabalho”, afirmou David Silva em entrevista ao programa “El Partidazo”, da rede COPE.

Ao analisar a lista de indicados elaborada pela revista France Football, David Silva explicou que optou por não citar Rodri, porque o meio-campista do Barcelona já venceu o prêmio anteriormente. O ex-atleta também dirigiu elogios a Lamine Yamal, pontuando que o jovem atacante do Barcelona certamente conquistará a honraria no futuro.