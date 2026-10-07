Aos 40 anos, o meio-campista espanhol David Silva está de volta ao futebol. O jogador que marcou época pelo Manchester City e na seleção de seu país, anunciou oficialmente o abandono de sua aposentadoria para atuar pelo Supreme Sha Tin, equipe recém-chegada à primeira divisão de Hong Kong.

“Estou muito feliz por assinar com o Supreme ShaTing e realmente ansioso para ir para Hong Kong, aproveitando a cultura do povo e também o futebol em Hong Kong, é claro. Estou ansioso para ir lá, então te vejo em breve e te mando uma mensagem de cumprimentos”, disse o jogador.

A carreira de Silva parecia ter chegado ao seu capítulo final em julho de 2023, quando ele defendia a Real Sociedad. A decisão dolorosa de pendurar as chuteiras ocorreu após o jogador sofrer uma grave ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante um treinamento da pré-temporada.

Considerado um dos meias mais brilhantes de sua geração, “El Mago” passou dez temporadas no futebol inglês. No período, Silva disputou 436 jogos, distribuiu 128 assistências e consolidou-se como um dos maiores ídolos da história do City. Conquistou 14 troféus, incluindo quatro títulos da Premier League.

Pela seleção espanhola, foi peça importante para a conquista dos títulos da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, e do bicampeonato da Eurocopa, entre 2008 e 2012.

Revelado pelo Valencia, Silva passou por Eibar e Celta de Vigo, e encerrou sua primeira passagem pelo esporte na Real Sociedad, onde ergueu a taça da Copa do Rei na temporada 2019/20.