Cristiano Ronaldo e companhia enfrentam a Dinamarca pela Nations League; onde assistir

Dinamarca e Portugal se enfrentam em um duelo crucial pelas quartas de final da UEFA Nations League. O jogo de ida está marcado para esta quinta-feira, 20 de março de 2025, às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Parken, em Copenhagen. A partida promete ser emocionante, com transmissão oficial pela Disney, oferecendo aos fãs de futebol a oportunidade de acompanhar cada lance deste confronto europeu.

A Dinamarca chega a esta fase após uma campanha irregular na fase de grupos. A equipe começou bem, vencendo as duas primeiras partidas, mas não conseguiu manter o ritmo nas rodadas seguintes. Com oito pontos, os dinamarqueses garantiram a classificação graças a um tropeço da Sérvia, que permitiu à Dinamarca avançar como segunda colocada do grupo A4.

Cristiano Ronaldo pela seleção de Portugal – Fonte: Instagram/@cristiano

Como Portugal chegou às quartas de final?

Portugal, por outro lado, teve um desempenho impecável na fase de grupos. Sob a liderança de Cristiano Ronaldo, a seleção portuguesa conquistou quatro vitórias e não sofreu nenhuma derrota, somando 14 pontos. Essa campanha sólida garantiu a primeira posição no grupo, com uma margem confortável sobre os adversários.

O técnico Roberto Martínez tem à disposição um elenco talentoso e experiente, que busca repetir o sucesso de edições anteriores da Nations League. A presença de jogadores como Bruno Fernandes, Bernardo Silva e Rafael Leão, além do veterano Cristiano Ronaldo, fortalece a equipe na busca por mais um título.

Quais são as prováveis escalações?

As escalações das equipes para este confronto prometem ser um espetáculo à parte. A Dinamarca, comandada por Brian Riemer, deve entrar em campo com Schmeichel no gol, acompanhado por uma linha defensiva composta por Mæhle, Vestergaard, Andersen e Dorgu. No meio-campo, Nørgaard, Hjulmand e Eriksen formam o trio responsável pela criação de jogadas, enquanto Damsgaard, Højlund e Isaksen compõem o ataque.

Portugal, por sua vez, deve alinhar com Diogo Costa no gol, protegido por Diogo Dalot, Tomás Araújo, Rúben Dias e Nuno Mendes na defesa. O meio-campo será formado por Rúben Neves, Vitinha e Bruno Fernandes, com Bernardo Silva (ou João Félix) e Rafael Leão apoiando Cristiano Ronaldo no ataque.

Onde assistir ao jogo?

Os fãs de futebol poderão acompanhar a partida entre Dinamarca e Portugal através da transmissão oficial da Disney. Este jogo promete ser um dos destaques das quartas de final da UEFA Nations League, com duas seleções de alto nível disputando uma vaga nas semifinais.

Com o talento e a experiência de ambos os lados, o confronto entre Dinamarca e Portugal certamente proporcionará momentos de grande emoção e jogadas memoráveis. A expectativa é de um jogo equilibrado, onde cada detalhe pode fazer a diferença no resultado final.

