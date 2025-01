Como Flick fez de Raphinha um dos melhores do mundo em 2025

O Barcelona foi campeão da Supercopa da Espanha, no último domingo, 12, ao golear o Real Madrid, por 5 a 2. Destaque da vitória, o brasileiro Raphinha marcou dois gols e anotou uma assistência, o que consolidou ainda mais seu papel decisivo e de protagonismo na temporada.

O brasileiro, que nas temporadas anteriores sofreu para ser titular, agora é considerado um dos melhores do mundo em 2024/25: são 19 gols e nove assistências em 27 partidas, o que representa média de mais de uma participação direta por jogo.

Os números ficam ainda melhores considerando seu rendimento pela seleção brasileira no período, com três gols em quatro partidas.

O crescimento do Raphinha passa por uma mudança tática. Utilizado na direita em grande parte dos jogos nas duas primeiras temporadas no Barça, o brasileiro cumpria função de sempre receber a bola como um “ponta de pé trocado”, visto que é canhoto e atuava pelo lado direito.

O Raphinha com Hansi Flick

Entre 2022, quando chegou à Catalunha, e o meio de 2024, Raphinha foi comandado por Xavi. E ainda que não tivesse protagonismo claro e tivesse sido incluído em listas de atletas negociáveis, não entregou maus números: foram 20 gols e 33 assistências em 87 jogos sob batuta do ídolo culé.

Contudo, tudo mudou para melhor quando Hansi Flick assumiu como treinador, em julho. Simultaneamente, a ascensão exponencial de Lamine Yamal representou o fim de qualquer disputa na ponta-direita, o que obrigou o treinador (e Raphinha) a buscarem alternativas.

A escolha do alemão foi testar o brasileiro centralizado, atuando como um meia-atacante (ou mesmo um tradicional ponta-de-lança). Livre para cair para ambos os lados, atacar espaços e formar uma dupla afinada com Robert Lewandowski, o camisa 11 não decepcionou e, em 27 partidas, já tem 52,8% das participações anotadas nos 87 confrontos anteriores à chegada do novo técnico.

Sobre essa mudança, ocasionada por um “casamento perfeito” jogador e treinador, o jornalista Marcelo Bechler, da TNT Sports, detalhou um bastidor. “O Hansi Flick desde os primeiros treinos ficou muito impressionado com o Raphinha. O pessoal de dentro fala que teve um dia que ele parou o treino e falou: ‘Raphinha, eu te amo.’ E eu já vi ele falando que nunca teve um jogador assim, com a capacidade que ele tem com e sem bola”, disse.

Melhor do mundo?

Enquanto o Brasil tem Vinicius Júnior, o atual vencedor do Prêmio Fifa The Best, é inegável que Raphinha desponta como um dos candidatos para manter o prêmio no país. Em números, a possibilidade se justifica.

Até o momento, nomes que poderiam disputar o status com o brasileiro são Mohamed Salah, do Liverpool, Harry Kane, do Bayern de Munique, e Vinicius Júnior, do Real Madrid. Além deles, seus companheiros de Barcelona, Robert Lewandowski e Lamine Yamal, também têm destaque.

Os números dos melhores do mundo da temporada